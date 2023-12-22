وكيل أوقاف قنا يترأس قافلة دعوية استهدفت مساجد قوص

ترأس الدكتور ماهر جبر، وكيل وزارة الأوقاف بقنا، اليوم الجمعة، قافلة التنوير لعلماء وأئمة وزارة الأوقاف، التى استهدفت مساجد وقرى مركز ومدينة قوص جنوب محافظة قنا، التى انطلقت من أمام المسجد العمري أكبر مساجد صعيد مصر بحسب الشيخ الحريرى عباس، المنسق الإعلامي لمديرية أوقاف قنا.

ضمت القافلة ١٤ عالمًا وإمامًا بوزارة الأوقاف تم توزيعهم على مساجد قرى المركز، بينما تمركزت القافلة بالمسجد العمرى، حيث شهد وكيل وزارة الأوقاف خطبة وصلاة الجمعة بخطابة وإمامة الدكتور عبدالله حارس مسؤول الارشاد بمديرية أوقاف قنا ، بعدها شهد "جبر" مقرأة القرآن الكريم بحضور الشيخ عمرو الهوارى مدير عام إدارة أوقاف قوص ترأسها فضيلة الشيخ محمد سليمان قارى السورة مسؤول مقارى أوقاف قنا.

كما اختتمت فعاليات القافلة بجلسة أبوية مع براعم الإيمان من أطفال النشاط الثقافى لإدارة أوقاف قوص بالمساجد، حيث شاهد وكيل أوقاف قنا عدة فقرات "تلاوة قران - وإنشاد دينى -القاء قصائد دينية - ابتهالات دينية"، واختتم "جبر" اللقاء بشكر وافر لإدارة أوقاف قوص وأئمة المساجد وأولياء الأمور المصدرة للمواهب الثقافية، مشيدًا بتاريخ وحضارة مدينة قوص العريقة بلد العلم والعلماء.