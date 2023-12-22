أسماء ضحايا حادث اصطدام أتوبيس بعمود إنارة في أسيوط

شهدت محافظة أسيوط، حادث إثر اصطدام أتوبيس بعمود إنارة، بجوار مول النصر بالقرب من مسجد عمر مكرم بأسيوط.

اسماء ضحايا حادث إثر اصطدام أتوبيس بعمود إنارة بأسيوط

وخلف الحادث عن مصرع أ. م. ح، طالب بكلية الخدمة الاجتماعية بأسيوط ، وإصابة 21 هم ياسر حمدان، مصاب بكسر بالقدم اليسرى، وفاء أشرف محمد، كسر بالقدم اليسرى، أيمن محمود حسين، كسر بالحوض، إسراء كمال خلف، كسر بالساق اليسرى، رأفت زكي فرغلي، جرح بالرأس، عبدالله خالد عبدالله خلع بالكتف الأيسر، حسن بخيت محمد، كسر بالحوض، علي صدام فتحي، ما بعد الارتجاج، خالد ربيع محمد كدمات بالجسم.

كما تضمنت أسماء المصابين أيضًا أشرف هاني سماسم، ما بعد الارتجاج، وشخص مجهول الاسم مصاب بغيبوبة تامة، آية مصطفي إبراهيم، زيد محمد عبدالرازق كدمات متفرقه بالجسم، إسلام أحمد محمد كسر بالقدم اليمنى، نادية سيد محمد أحمد كدمات بالجسم، رشا محمود سيد كدمات بالجسم، أحمد سيد عبدالتواب كسر بالضلوع، مي أحمد على كدمات بالجسم، هبه أحمد عبدالموجود كسر بالحوض، محمد أحمد جرح بالرأس، محمود رأفت عبدالرحيم جرح متهتك بالرأس.

مصرع طالب وإصابة 21 شخصا في حادث اصطدام أتوبيس بعامود إنارة في أسيوط

لقي طالب حتفه ، وأصيب 21 شخصا آخرين، اليوم الجمعة، إثر اصطدام أتوبيس بعامود إنارة، بجوار مول النصر بالقرب من مسجد عمر مكرم بحي غرب محافظة أسيوط.

كانت البداية بتلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور قسم أول أسيوط، يفيد بورود بلاغ بحدوث حادث اصطدام أتوبيس بعامود إنارة ، بجوار مول النصر بالقرب من مسجد عمر مكرم بأسيوط، ووجود حالة وفاة ومصابين.

وانتقل على الفور لموقع البلاغ، قوات الأمن والشرطة وضباط المباحث بقسم أول وسيارات الإسعاف، وبالفحص والمعاينة تبين اصطدام أتوبيس يحمل لوحات معدنية رقم "6237 ي س ج" بعامود إنارة، بجوار مول النصر بالقرب من مسجد عمر مكرم، مما أسفر عن مصرع طالب وإصابة 21 شخصا آخرين بإصابات طفيفه بأنحاء الجسم ما بين كدمات وجروج بسيطة.

وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، ونقل المصابون إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وعمل الإسعافات الأولية، وحرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومباشرة التحقيقات.