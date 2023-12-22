بزعم توظيفها مقابل أرباح.. ضبط عناصر تشكيل عصابي بإدارة تطبيق أوميجا برو

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ، عناصر تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في إدارة تطبيق إلكتروني، للنصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها لهم مقابل أرباح.

بزعم توظيفها لهم مقابل أرباح.. ضبط عناصر تشكيل عصابيبإدارة تطبيق أوميجا برو

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، تعرض عدد من المواطنين لعمليات نصب واحتيال إلكتروني، والاستيلاء على أموالهم تحت زعم استثمارها لهم من قبل القائمين على إدارة تطبيق إلكتروني تحت مسمى "أوميجا برو" والذي تم الترويج له عبر مواقع التواصل الاجتماعي من خلال الاشتراك في التطبيق المشار إليه.

وبتكثيف التحريات تبين تلقي 6 أشخاص 3 منهم خارج البلاد، لمبالغ مالية من عدد من المواطنين بلغت 3 ملايين جنيه، عن طريق محافظ إلكترونية بزعم توظيفها واستثمارها لهم في مجال التجارة الإلكترونية فيما يعرف بنظام "الفوركس" مقابل أرباح متفق عليها فيما بينهم، وعقب ذلك أغلقوا التطبيق الاحتيالي وتوقفوا عن سداد الأرباح المتفق عليها والاستيلاء على أصول المبالغ المالية.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط 3 من المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامي على النحو المشار إليه، وارتكابهم الواقعة بالاشتراك مع باقي المتهمين الهاربين بالخارج، وجار اتخاذ الإجراءات اللازمة لضبطهم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق، حيث يأتي هذا في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين عبر الإنترنت

حبس نصاب مكتب سفريات العمرة

كما قررت جهات التحقيق بمركز طوخ بمحافظة القليوبية، بحبس صاحب مكتب سفريات غير مرخص 4 أيام على ذمة التحقيقات فى اتهامه بالنصب على المواطنين، حيث جمع منهم أموال بحجة تسفيرهم لأداء العمرة ولم يوف بذلك، واستولى منهم على مبالغ مالية ولم يردها لهم، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وطلب المجني عليهم للاستماع لشهادتهم.

وكانت البداية بإلقاء مباحث مركز طوخ بمحافظة القليوبية القبض على صاحب مكتب سفريات لنصبه على المواطنين بجمع منهم أموال بحجة تسفيرهم لأداء العمرة ولم يوفي بذلك، واستولى منهم على مبالغ مالية، وتحرر المحضر اللازم، وتولت الجهات المختصة التحقيق.

وتلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا بورود عدة بلاغات من المواطنين بتعرضهم للنصب من قبل صاحب مكتب سفريات باستيلائه على أموالهم بحجة تسفيرهم لأداء مناسك العمرة ولم يلتزم بذلك.

وتمكنت مباحث مركز شرطة طوخ من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المختصة التحقيق.