برلماني: المصريون جددوا ثقتهم في الرئيس السيسي لقيادة البلاد

وجه النائب السيد شمس الدين عضو مجلس النواب التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي لفوزه بمنصب رئيس الجمهورية في الانتخابات الرئاسية 2024 مؤكداً أن المصريين جددوا ثقتهم فى الرئيس السيسى لقيادة البلاد خلال ال 6 سنوات القادمة لاستكمال مسيرة البناء والتنمية والإنجازات وتحقيق طموحاته وتطلعاته.



واعتبر " شمس الدين فى بيان له أصدره اليوم نسبة المشاركة فى الانتخابات الرئاسية 2024 والتى وصلت 66.8%، بعدد 44.7 مليون ناخب بمثابة دليل قاطع على وعى المصريين ودعمهم التام لسياسات الرئيس السيسى الداخلية والخارجية كما أنها دليل على حالة الاصطفاف الوطني من كافة أطياف الشعب المصري خلف الدولة والقيادة السياسية في مواجهة التحديات الخارجية والداخلية في ظل الظروف الدقيقة الراهنة.

القيادة الحكيمة للرئيس السيسي



وأعرب النائب السيد شمس الدين عن استمرار وقوف الشعب المصرى بجميع انتماءاته واتجاهاته السياسية والشعبية والحزبية خلف القيادة الحكيمة للرئيس السيسي لدعم جهود الدولة للحفاظ على الأمن القومي المصري ودعم الاستقرار ودعم موقف الدولة الرافض لتهجير الفلسطينيين من غزة إلى سيناء والحفاظ على حدود مصر مشيراً إلى أن فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي بأغلبية كاسحة بحصوله على 39702451 صوتا بنسبة 89.6% يعكس ثقة الشعب المصري وبلا حدود في الرئيس السيسي لمواصلة الإنجازات والانطلاق نحو الجمهورية الجديدة وتحقيق أمال وطموحات المصريين

النائب السيد شمس الدين: المصريون جددوا ثقتهم في الرئيس السيسي



