إصابة 18 في حادث انقلاب ميكروباص بالدقهلية

تعرض 18 شخصًا للإصابة في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بمدخل قرية الحصص التابعة لمركز شربين بمحافظة الدقهلية وتم نقلهم للمستشفى العام لتلقى العلاج.

اقرأ ايضاً: أم شابة تلقى مصرعها غدرًا أمام طفليها.. تفاصيل صادمة

وكانت مديرية أمن الدقهلية قد تلقت إخطاراً من مباحث المديرية، بورود بلاغ من مستشفى شربين العام إلى مأمور مركز شربين بوصول عدد كبير من المصابين جراء حادث انقلاب سيارة ميكروباص.

وانتقل ضباط مباحث مركز شربين، إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين انقلاب سيارة ميكروباص بمدخل قرية الحصص التابعة لدائرة المركز.

وتبين أن سائق السيارة عبده.ع وأثناء سيره انفجرت إطار السيارة ما أدى إلى انقلابه واحداث إصابات مختلفة بالركاب.

وجرى استدعاء سيارات الإسعاف وتم نقلهم إلى مستشفى شربين العام وجار تقديم الإسعافات لهم وتقديم العلاج للآخرين، وتم نقل اثنين من المصابين إلى مستشفي المنصورة العام، وجارى تحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

قدمت إدارة المرور مجموعة من النصائح والإرشادات للحد من خطر حوادث الطرق، كان منها:

1- فحص أجزاء السيارة بشكل دوري، مثل الإطارات والأضواء الأمامية والخلفية والفرامل وحساس الحرارة.

2- التأكد من وجود الإطار الاحتياطي، وصندوق الاسعافات الأولية وطفاية الحريق ومثلث الطوارئ، وذلك للتعامل مع أي مشكلة طارئة.

3- تجنب قيادة السيارة في حالة عدم وجود المرايا الجانبية، أو في حالة تعطل المصابيح.

4- ضرورة ارتداء حزام الأمان، فهو يحمي من الاصطدام بعجلة القيادة في حالة الحوادث.

5- عدم القيادة في الظروف الجوية غير المناسبة، كالضباب والشبورة الكثيفة، أو العواصف الترابية، أو الأمطار الغزيرة.

6- الالتزام بتعليمات السرعة المقررة من المرور، للحفاظ على سلامتك.

7- تجنب استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة.

8- في حالة تعطل السيارة يجب ركنها في أقصى يمين الطريق، مع تشغيل الإضاءة الرباعية.

9- ضرورة ترك مسافة كافية بينك وبين السيارة التي أمامك، لتجنب الاصطدام في حالة التوقف المفاجئ.

10- كن حذرًا عند تغيير المسار أو الانعطاف بالسيارة، ويجب استخدام المرآة وأضواء الاتجاهات.

11- تجنب تغيير الحارات بسكل مفاجئ على الطرق السريعة، واعلم أن تجاوز السيارات يجب أن يكون من جهة اليسار.

12- تجنب قيادة السيارة أثناء شعورك بالإرهاق، حيث يؤثر ذلك على تركيزك أثناء القيادة.