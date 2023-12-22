تحقيقات موسعة مع المسئولين عن تطبيق "أوميجا برو"

تباشر الأموال العامة، التحقيق مع تشكيل عصابي القائم على إدارة تطبيق "أوميجا برو" للنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها لهم مقابل أرباح والتى قدرت بملايين الجنيهات.

وكانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قد أكدت تعرض عدد من المواطنين لعمليات نصب واحتيال إلكترونى والاستيلاء على أموالهم تحت زعم استثمارها لهم من قِبل القائمين على إدارة تطبيق إلكترونى تحت مسمى "أوميجا برو" والذى تم الترويج له عبر مواقع التواصل الاجتماعى من خلال الاشتراك فى التطبيق المشار إليه.

وبتكثيف التحريات تبين قيام (6 أشخاص "3 منهم خارج البلاد") بتلقى مبالغ مالية من عدد من المواطنين بلغت (3 ملايين جنيه) عن طريق محافظ إلكترونية بزعم توظيفها واستثمارها لهم فى مجال التجارة الإلكترونية فيما يعرف بنظام "الفوركس" مقابل أرباح متفق عليها فيما بينهم، عقب ذلك قاموا بإغلاق التطبيق الاحتيالي وتوقفوا عن سداد الأرباح المتفق عليها والاستيلاء على أصول المبالغ المالية.



وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط 3 من المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامى وارتكابهم الواقعة بالاشتراك مع باقى المتهمين الهاربين بالخارج " جار اتخاذ الإجراءات اللازمة لضبطهم " وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.