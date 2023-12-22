الشباب والرياضة تنفذ المبادرة القومية للتوعية البيئية “youth saving Earth”

نفذت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب (الإدارة العامة للمبادرات الشبابية) ندوة حول التوعية البيئية للشباب داخل مركز شباب الصفا بالجيزة.

وتأتي هذه الندوة ضمن المبادرات القومية للتوعية البيئية بمراكز الشباب تحت شعار(youth saving Earth)، وقد تناولت الندوة عدد من المفاهيم والظواهر البيئية، حيث بدأت الجلسة الإفتتاحية بالحديث حول مفهوم التنمية المستدامة وأبعادها المختلفة، والدور الوظيفي والمجتمعي الذي يقع على عاتق الشباب لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما تخلل الجلسة التطرق لمفهوم المخلفات وكيفية إستغلالها وإعادة تدويرها.

واختتمت الندوة بالحديث عن ظاهرة التغيرات المناخية وتأثيراتها المختلفة علي البيئة والبشر الذين يعيشون فيها، وقد شهدت هذه الجلسة نقاشات واسعة من قبل المشاركين لرغبتهم في الاستفادة والإطلاع عن الجوانب المختلفة حول هذه الظاهرة، لما لها من تأثيرات جوهرية مرتبطة بنمط حياتهم اليومية.

وتحرص وزارة الشباب والرياضة علي ضرورة تنمية قدرات الشباب من خلال التوسع في إقامة مثل هذه الندوات التثقيفية لما لها من دور فعال في تنوير الشباب، وزيادة إبصارهم بكافة المجالات، وما لذلك من عائد مجتمعي يعود مردوده علي المجتمع ككل.