أسعار اليورو الأوروبي بالبنوك اليوم الجمعة 22-12-2023

ثبت سعر اليورو الأوروبي، اليوم الجمعة 22-12-2023، أمام الجنيه المصرى بالبنوك العاملة فى مصر، مسجلًا فى البنك الأهلى سعر 33.62 جنيه للشراء، و33.94 للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 33.73 جنيه للشراء، و34.03 للبيع، أما فى البنك المركزى المصرى سجل 33.84 جنيه للشراء، و34 جنيها للبيع.

سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:

سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى

33.84 جنيه للشراء.

34 جنيه للبيع

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

33.62 جنيه للشراء.

33.94 جنيه للبيع

سعر اليورو فى بنك مصر

33.62 جنيه للشراء.

33.94 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

33.73 جنيه للشراء.

34.03 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

33.73 جنيه للشراء.

34.06 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

33.79 جنيه للشراء.

33.90 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة

33.73 جنيه للشراء.

34.02 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك قناة السويس

33.73 جنيه للشراء.

33.93 جنيه للبيع.

العملات الأوروبية والآسيوية:

سجلت أسعار صرف اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري 33.62 للشراء، و33.88 جنيه للبيع، ووصل سعر الجنيه الإسترليني إلى مستوى 38.78 جنيه للشراء، 39.09 جنيه للبيع، وبلغ سعر الفرنك السويسري نحو 35.62 جنيه للشراء، 35.89 جنيه للبيع.

بلغت أسعار صرف الدولار الكندي 22.99 جنيه للشراء، و23.12 جنيه للبيع، والكرون الدنماركي 4.50 جنيه للشراء، و4.54 جنيه للبيع، والكرون السويدي 3.01 جنيه للشراء، 3.04 جنيه للبيع.

جاءت أسعار العملات الآسيوية على النحو الآتي: إذ سجلت أسعار صرف الـ100 ين الياباني نحو 21.41 للشراء، 21.61 جنيه للبيع، واليوان الصيني عند 4.30 جنيه للشراء، 4.32 جنيه للبيع.

أسعار صرف العملات العربية:

سجلت أسعار صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري عند سعر 99.30 جنيه للشراء، 100.25 جنيه للبيع، وبلغ سعر صرف الريال السعودي، عند 8.19 جنيه للشراء، و8.22 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتي، عند سعر 8.38 جنيه للشراء، و8.4 جنيه للبيع.

بلغت أسعار صرف الدينار البحريني عند سعر 79.45 جنيه للشراء، 81.83 جنيه للبيع، فيما سجَّل الريال العماني، سعر 78.04 جنيه للشراء، 80.13 جنيه للبيع، بينما سجَّل سعر الريال القطري، عند سعر 7.80 جنيه للشراء، 8.46 جنيه للبيع، كما بلغ سعر صرف الدينار الأردني، عند مستوى 42.76 جنيه للشراء، 43.48 جنيه للبيع.