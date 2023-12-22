جنوب الوادي بالمركز 49 عربيًا بتصنيف الجامعات العربية

أعلن الدكتور احمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي انه تم اعلان نتائج التصنيف العربي للجامعات العربية في نسخته الأولى وان جامعة جنوب الوادي حصدت المركز 49 عربيا ضمن 115 جامعة أدرجت في هذا التصنيف، وان عدد الجامعات التي تقدمت للتقييم وصلت 208 جامعة.

ويعتمد التصنيف العربي على عدة مؤشرات ومعايير تُقّيم فيها الجامعات ومن ضمنها جودة التعليم والتعلم وتميز أعضاء هيئة التدريس، والبحث العلمي، والابداع والريادية والابتكار بالإضافة إلى مؤشر التعاون الدولي والمحلي في المنطقة العربية وخدمة المجتمع. وأضاف انه طبقا لإعلان الدكتور عمرو عزت سلامة الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية عن النسخة الأولى لنتيجة التصنيف العربي للجامعات 2023، والمنطلق من تضافر جهود اتحاد الجامعات العربية بالتعاون مع جامعة الدول العربية، والمُنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو)، واتحاد مجالس البحث العلمي العربية.

ومن ضمن الشروط الأساسية التي استوفتها الجامعات المدرجة في التصنيف أن تكون جامعات تعليمية وبحثية. وأن للتصنيف مؤشرات مركبة تجمع بين أربعة مؤشرات أداء تقييم رئيسية، لكل منها 9 معايير أداء فرعية هي: 1) مؤشر الأداء الرئيسي "التعليم والتعلم" بنسبة (30%)، ب) مؤشر الأداء الرئيسي "البحث العلمي"بنسبة (30 %)، ج) مؤشر الأداء الرئيسي "الابداع والريادية والابتكار" (20 %)، د) مؤشر الأداء الرئيسي "التعاون الدولي والمحلي وخدمة المجتمع" (20 %). وأفاد الدكتور حموده محمد رئيس لجنة التصنيف بالجامعة انه طبقا للقاء الإعلان الافتراضي والموقع الإلكتروني للتصنيف وصل عدد الجامعات التي تقدمت للتقييم 208 جامعة، أدرج منها في التصنيف 115 جامعة ممثلة لعدد 16 دولة من إجمالي 22 دولة من دول جامعة الدول العربية، ورتبت هذه الدول وفقاً لعدد الجامعات المتقدمة كالتالي: ]مصر (28)، العراق (19)، الاردن (18)، اليمن (10)، فلسطين (8)، ليبيا (8)، السعودية (7)، تونس (4)، سوريا (3)، الإمارات العربية المتحدة (2)، المغرب (2)، لبنان (2)، البحرين (1)، الجزائر (1)، الصومال (1)، الكويت (1)[

وتقدم الدكتور احمد عكاوي بالتهنئة للدكتور عمرو عزت سلامه الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية لوجود تصنيف عربى بمعايير عالمية بالتعاون مع جامعة الدول العربية، والمُنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو)، واتحاد مجالس البحث العلمي العربية. كما قدم التهنئة لجميع منتسبي جامعة جنوب الوادي على تصنيف الج