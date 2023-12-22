سقوط تجار العملات الأجنبية خلال حملات أمنية مكثفة

شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حملات مكثفة لضبط الخارجين عن القانون وملاحقة مرتكبي الجرائم، ومكافحة جرائم الاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.



ونجح قطاع الأمن العام جهودها عن الآتى:-



ضبط (عامل) بدائرة قسم شرطة أول الغردقة، وبحوزته (مبالغ مالية عملات "أجنبية - محلية").

وفي الفيوم تم ضبط (مالك محل مصوغات ، عامل "له معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة سنورس ، وبحوزتهما (مبالغ مالية عملات "محلية - أجنبية").

كما نجحت الأجهزة الأمنية من ضبط (حداد) بدائرة قسم شرطة شبين الكوم بمديرية أمن المنوفية ، وبحوزته (مبالغ مالية عملات "أجنبية").

بمواجهتهم أقروا بحيازتهم للمبالغ المالية بقصد الإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

في إطار الجهود والحملات الأمنية التي تجريها أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة، تحت إشراف اللواء أشرف الجندي مدير أمن القاهرة ،ونجحت، اليوم الخميس،في مسجلين خطر لقيامهما بالاتجار في المواد المخدرة بواقعتين مختلفتين وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة.

في الشروق تمكنت قوة أمنية من ضبط (ميكانيكى "يحمل جنسية إحدى الدول - له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة الشروق، وبحوزته (كمية من جوهر الحشيش المخدر وزنت 20 كيلو جرام).

وفي واقعة آخرى ..رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية نشاط عنصر إجرامى، تخصص نشاطه فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائه مُتخذاً من دائرة مركز شرطة القنطرة غرب بالإسماعيلية مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.. وبحوزته (550 طربة لمخدر الحشيش وزنت 55 كيلو جرام - مبالغ مالية "متحصلات بيع المواد المخدرة") وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى، هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (3,850,000 جنيه تقريباً).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

وفي وقت سابق ،كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة،قد تمكنت من ضبط (سائق ، مالك محل لبيع الهواتف المحمولة ،مقيمان بمحافظة دمياط ) حال إستقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة بدر ، وعُثر بحوزتهما على (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية"-4 هواتف محمولة)

وبمواجهتهما إعترفا بمزاولتهما نشاطا ًغير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفى.