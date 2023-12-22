"رسولنا.. معلمًا ومربيًا وقدوة حسنة" ندوة دينية بالشرقية| صور

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، على أهمية وحدات تكافؤ الفرص لتمكين النساء والفتيات لأنهن أكثر الفئات تضرراً من التحديات الاقتصادية، وذلك من خلال توفير معارض مناسبة لبيع منتجاتهن لضمان استدامة أعمالهن التجارية، بالإضافة لتقديم الوعى الاجتماعي والديني والثقافي من خلال اقامة ندوات ثقافية ودينية للسيدات بشكل دوري، وشدد محافظ الشرقية على ضرورة تنظيم الندوات التوعوية والدينية الموجهة للمرأة والفتاة، في ظل اهتمام الدولة بهذا الملف.

وتنفيذاً لتعليمات محافظ الشرقية، أكدت غادة زاهر، رئيس وحدة تكافؤ الفرص بالديوان العام، أن وحدة تكافؤ الفرص بمركز فاقوس قامت بتنظيم ندوه دينية ، بعنوان "النبي صلى الله عليه وسلم معلماً ومربيا وقدوه حسنة" حاضر خلالها فضيلة الشيخ عبدالله عطيه حسن، مفتش وأمام وخطيب الأوقاف تحدث فيها عن "تعليم النبي صلى الله عليه وسلم " الناس، الأدب، والتواضع، والعفو، والصفح، المفاهيم والأخطاء من خلال تعليم الفهم الصحيح للدين، وذلك بمقر المدينة الآمنة بمكتبة مصر العامة بفاقوس.

كما أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن للمرأة دور كبير فى المجتمع وهى جزء لا ينفصل عنه بل مكون أساسي له، مشيراً إلى أن الدولة تعمل على تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين، من خلال تحقيق أهداف التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، مشدداً على ضرورة تنظيم الندوات التوعوية الموجهة للمرأة والفتاة باعتبارها أهم شرائح المجتمع وأكثرها احتياجًا للتوعية والرعاية.

وتنفيذاً لتعليمات محافظ الشرقية، أكدت غادة زاهر رئيس وحدة تكافؤ الفرص بالديوان العام، أن وحدة تكافؤ الفرص بمركز فاقوس قامت بتنظيم ندوتين الأولى بعنوان "تعديل السلوك" تناولت شرح مفهوم التربية الإيجابية وكيفية تعليم الأبناء إدارة الوقت والثانية بعنوان "الأدب مع أوامر الله ومع نواهيه وطاعه الله ورسوله صلى الله علية وسلم وأمهات المؤمنين قدوه للنساء جميعا فى العلم والأخلاق ونشر الفضائل"وذلك بمقر المدينة الآمنة بمكتبة مصر العامة بفاقوس، بالتنسيق مع وحدة حماية الطفل ووحدة السكان بمركز فاقوس.

كما قامت وحدة تكافؤ الفرص بمركز منيا القمح بتنظيم معرض لبيع السلع المخفضة بقرية بني قريش التابعة للوحدة المحلية بالتلين.

فضلاً عن قيام وحدة تكافؤ الفرص بمركز ديرب نجم بتنظيم ندوة بعنوان: "مناهضة العنف ضد المرأة" لمناهضة كل أشكال العنف ضد المرأة مثل: (ختان الإناث والزواج المبكر- الحرمان من التعليم -الرعاية الصحية )، وذلك بالتعاون بين الإدارة الصحية والتعليمية بمركز ديرب نجم.

يذكر أن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قد أكد الدور الذي تقوم به مديرية الشباب والرياضة وما تقدمه من ندوات تثقيفية ودورات تدريبية وأنشطة متنوعة وعرضها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي بهدف الوصول إلى مختلف الفئات العمرية وشغل أوقات فراغهم بطرق إيجابية وتوجيهها لخدمة المجتمع.

ومن جانبه أشار الدكتور محمود عبدالعظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة، إلى أنه تحت رعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية، وبالتعاون مع لجنة الدعوة الإسلامية ستقوم المديرية بتنظيم ندوة تثقيفية بعنوان: "الحفاظ على الأوطان والدفاع عنها واجب شرعى" يتم عرضها اليوم الثلاثاء الموافق 28 نوفمبر 2023 عن طريق البث المباشر على صفحة مكتب الربط الإلكتروني والتحول الرقمي لوزارة الشباب والرياضة على الفيس بوك وكذلك صفحة مديرية الشباب والرياضة بالشرقية وصفحة لجنة الدعوة الإسلامية بالمحافظة من خلال الروابط الآتية:

https://www.facebook.com/groups/296987337874456/?ref=group_header

https://www.facebook.com/yssharkia

وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة أنه من المقرر أن يقوم فضيلة الشيخ عاطف محمد شومان من علماء الأزهر الشريف وعضو لجنة الدعوة الإسلامية بالمحافظة، بتقديم الندوة والتي سوف يوضح فيها أن للوطن قيمة ومكانة سامية في الإسلام‏، وأن الانتماء للوطن ليس مجرد شعارات أو كلمات بل هو حب وإخلاص وفداء وتضحية، وأن الإسلام جعل حب الوطن والانتماء له جزءا من العقيدة وجعل الدفاع عن تراب الوطن واجباً مقدسا ويبين أن المؤمن الصادق هو الذي يعرف قيمة وطنه ويعلي انتماءه له فوق كل انتماء، فحب الوطن ليس ترفا أو رفاهية، بل هو واجب شرعي كما أن الدفاع عن الوطن ضد المعتدين واجب مقدس.

وأشاد محافظ الشرقية بالأنشطة والمبادرات والبرامج الرياضية والثقافية والترفيهية التي تنظمها مديرية الشباب والرياضة لذوي القدرات والهمم مؤكدًا أن المحافظة بجميع أجهزتها التنفيذية لا تدخر جهدًا لتقديم كل أوجه الرعاية لهم والعمل علي دمجهم بالمجتمع في مختلف جوانب الحياة والاستفادة من قدراتهم كونهم جزءًا لا يتجزأ منه.

ومن جانبه أشار الدكتور محمود عبدالعظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية، إلى أنه تحت رعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية قامت ادارة قادرون باختلاف بالمديرية بتنفيذ أنشطة وتدريبات مركز الفنون وتنمية الإبداع لذوي القدرات والهمم من أصحاب الإعاقات العقلية والحركية والمكفوفين والصم وضعاف السمع بمركز شباب ناصر بالزقازيق، وذلك بهدف تنمية مهارات ذوي القدرات والهمم ودعمهم بمختلف الأنشطة الرياضية والفنية والفن تعبيري والمشغولات اليدوية.

وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة أنه خلال الفعاليات تم تنفيذ عددا كبيرا من الأنشطة لذوي القدرات والهمم في حضور أسرهم وذلك بهدف دمجهم في المجتمع وإتاحة الفرصة لممارسة الأنشطة المختلفة واكتشاف مهاراتهم الإبداعية وتنميتها لافتًا إلى أن التدريبات يتم تنفيذها يوم الإثنين الساعة الرابعة عصرًا ويوم الجمعة الساعة العاشرة صباحًا من كل أسبوع بمركز شباب ناصر بمدينة الزقازيق.

وأشاد محافظ الشرقية، بإقبال المواطنين ومشاركتهم في حملات التبرع بالدم سواء خلال حملات التبرع بمراكز الشباب أو في بنوك الدم التجميعية بالمستشفيات الحكومية مؤكداً أنه راهن على وعي المواطن بالمشاركة في حملات التبرع الدم لتوفير أرصدة كافية بالمستشفيات من الدم ومشتقاته والمساهمة في إنقاذ الأرواح ومساعدة المصابين من أشقائنا في دولة فلسطين.

ومن جانبه أشار الدكتور محمود عبدالعظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية، إلى أنه تحت رعاية وزير الشباب ومحافظ الشرقية وبالتعاون مع بنك الدم الإقليمي وتحت شعار "شباب مصر يتضامن مع غزة" تم تنظيم فعاليات حملة التبرع بالدم لصالح أشقائنا الفلسطينيين بمركز التنمية الشبابية ببلبيس ومركز شباب فاقوس لاستقبال المتبرعين والتي استمرت من الساعة العاشرة صباحًا وحتي التاسعة مساء وشهدت إقبالًا كثيفًا من المواطنين مشيرًا إلى أن التبرع بالدم هو واجب إنساني يسهم في إنقاذ حياة المرضى والمصابين من إخواننا الأشقاء في فلسطين.