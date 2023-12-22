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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

رونالدو وتاليسكا وماني يقودون تشكيل النصر المتوقع أمام الإتفاق في الدوري السعودي

تاليسكا ورونالدو
تاليسكا ورونالدو

يواجه النصر نظيره الإتفاق مساء اليوم الجمعة في الجولة الثامنة عشر من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.

ويسعى النصر لمواصلة نتائجه الإيجابية، بعد تحقيقه الانتصار في آخر مباراتين خاضهما أمام الرياض في الدوري، والشباب في كأس خادم الحرمين الشريفين.

أحرز لاعبو النصر خلال المباراتين 9 أهداف وتلقت شباكه 3 آخرين، حيث استعاد رجال كاسترو توازنهم بعد الخسارة أمام الهلال بثلاثية نظيفة.
يسعى العالمي للفوز على الإتفاق وتحقيق الثلاث نقاط من أجل مواصلة ملاحقة الهلال المتصدر، مستغلا الحالة السيئة التي يعيشها الإتفاق بعدم تحقيقه الانتصار في آخر 6 مباريات في مسابقة الدوري، بالإضافة للخروج من كأس خادم الحرمين بعد خسارته أمام نفس الخصم، وهو النصر بهدف نظيف.
يتواجد النصر في وصافة جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين ويملك في رصيده 37 نقطة خلف الهلال المتصدر بفارق 13 نقطة، فيما يحتل الإتفاق المركز الثامن ويملك في جعبته 24 نقطة.


تشكيل النصر المتوقع لمباراة الإتفاق:


في فحراسة المرمى: نواف العقيدي
في فالدفاع: سلطان الغنام، علي لاجامي، إيمريك لابورت، أليكس تيليس
في الوسط: مارسيلو بروزوفيتش، سيكو فوفانا، أوتافيو
في الهجوم: ساديو ماني، أندرسون تاليسكا، كريستيانو رونالدو


توقيت مباراة النصر والإتفاق:


تبدأ مباراة النصر والإتفاق في تمام الساعة السادسة بتوقيت مكة المكرمة، بالإضافة لـ الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة، بالإضافة لـ السابعة بتوقيت الإمارات.


القنوات الناقلة لـ مباراة النصر والإتفاق:


ستكون مباراة النصر والإتفاق على قنوات SSC السعودية.
 

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