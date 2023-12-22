المقاومة الفلسطينية تُسقط طائرة إسرائيلية مُسيرة وسط غزة

أسقطت المقاومة الفلسطينية، منذ قليل طائرة إسرائيلية مسيرة بدون طيار في سماء وسط غزة.

وقالت سرايا القدس عبر حسابها: "مجددا أسقطنا طائرة صهيونية بدون طيار في سماء وسط قطاع غز".

وأضافت القدس، أنها قصفت التحشدات العسكرية شرق دوار القرم شمال غزة بوابل من قذائف الهاون النظامي عيار 60.

وكانت أسقطت المقاومة الفلسطينية طائرة مسيرة أمس الخميس، وشنرت مقطع فيديو للطائرة الإسرائيلية.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، غاراتها وقصفها على عدة مناطق في قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات من السكان، غالبيتهم من الأطفال والنساء، في اليوم الـ 77 من العدوان.

واستشهد شاب في قصف طائرات استطلاع إسرائيلية لدراجة هوائية كان يقودها في خان يونس، جنوب القطاع، فيما استشهد وأصيب عشرات الأشخاص جراء قصف مدفعي إسرائيلي مكثف استهدف جباليا شمال القطاع.

وشن طيران الاحتلال عدة غارات على بلوك 1 و2 في مخيم "جباليا" شمال قطاع غزة، في حين قصفت مدفعية الاحتلال المناطق الشرقية من مخيم البريج وسط القطاع.