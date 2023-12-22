الجمعة 22 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

JN.1... أعراض المتحور الجديد والأشخاص الأكثر إصابة

JN.1... أعراض المتحور
JN.1... أعراض المتحور الجديد والأشخاص الأكثر اصابة

JN.1… كشفت منظمة الصحة العالمية، فى  بيان لها سرعة انتشار المتحور  الجديد لفيروس كورونا "JN.1"، حيث يخترق المتحور الجديد JN.1 أجهزة الجهاز المناعي، وذلك وفقًا لموقع الجمعية الطبية الأمريكية.

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  المتحور الجديد متحور فيروس كورونا الجديد JN.1

صنفت منظمة الصحة العالمية  المتحور الجديد متحور فيروس كورونا الجديد JN.1 على أنه نوع مختلف ويتطلب  الاهتمام، مع الأخذ في الاعتبار أنه سريع الانتشار ،حيث أن هذه  السلالات تثير قلقًا للبلدان للتحقيق فيها والبحث عنها. 

أكدت منظمة الصحة العالمية، أن المتحور كورونا  JN.1 لايشكل تهديدًا خطيرًا للصحة العامة. وقالت منظمة الصحة العالمية استناداً إلى الأدلة المتاحة، حيث إن المخاطر الإضافية على الصحة العامة العالمية التي يشكلها JN.1 تم تقييمها حالياً على أنها منخفضة.

أعراض JN.1

بعض أعراض متحور  كورونا  JN.1 هي: السعال، والتهاب الحلق، والاحتقان، وسيلان الأنف، والعطس، والتعب، والصداع، وآلام العضلات، وتغيير حاسة الشم والتذوق، وهذه  العلامات تشبه إلى حد كبير أعراض الأنفلونزا الموسمية، لذا يجب توخي الحذر.

 الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة

الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بـJN.1   هم كبار السن، أو الذين يعانون من ضعف المناعة .

تشمل بعض الإجراءات الوقائية التي يمكن اتخاذها، وهي ارتداء الكمامة، والحفاظ على المسافة الاجتماعية، ومتابعة نظافة اليدين، وأخذ لقاح فيروس كورونا .

 

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