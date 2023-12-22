JN.1.. الدول الأكثر إصابة بالمتحور الجديد

JN.1.. كشفت منظمة الصحة العالمية، سرعة انتشار المتحور الجديد لفيروس كورونا "JN.1"، حيث يخترق المتحور الجديد JN.1 أجهزة الجهاز المناعي، وذلك وفقًا لموقع الجمعية الطبية الأمريكية.

وقد صنفته منظمة الصحة العالمية متحور فيروس كورونا الجديد JN.1 على أنه نوع مختلف ويتطلب الاهتمام، مع الأخذ في الاعتبار أنه سريع الانتشار، فإن مثل هذه السلالات تثير قلقًا للبلدان للتحقيق فيها والبحث عنها.

البلاد الأكثر الاصابة بالمتحور الجديد

اكتشف JN.1 في 11 دولة أخرى بعد اكتشافه لأول مرة في الولايات المتحدة في سبتمبر 2023، بحسب مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة.

وتم اكتشاف أول حالة تم الإبلاغ عنها لـ JN.1 في الهند في ولاية كيرالا، فيما تم الإبلاغ عن حالة وفاة واحدة من هذه السلالة شديدة الطفرة، وأصبح ارتداء الأقنعة إلزاميًا في ولاية كارناتاكا.

وفي ضوء تحديد حالات فيروس كورونا المتغير JN1 في ولاية كيرالا وتاميل نادو، تم إصدار تحذير احترازي للمقيمين في الولاية.

وخلال الشهر الماضي، زادت نسبة فيروسات JN.1 بسرعة، حيث ارتفعت من 3.3% في أوائل نوفمبر إلى 27.1% بحلول أوائل ديسمبر، وتشمل البلدان التي سجلت أعلى النسب فرنسا والولايات المتحدة وسنغافورة وكندا والمملكة المتحدة.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن منطقة غرب المحيط الهادئ شهدت أكبر قفزة في نسب الإصابة بمتحور كورونا الجديد JN.1.

أعراض فيروس كورونا

بعض أعراض متحور كورونا JN.1 هي: السعال، والتهاب الحلق، والاحتقان، وسيلان الأنف، والعطس، والتعب، والصداع، وآلام العضلات، وتغيير حاسة الشم والتذوق، وهذه العلامات تشبه إلى حد كبير أعراض الأنفلونزا الموسمية، لذا يجب توخي الحذر.