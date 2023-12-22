قوات الاحتلال تنفذ أحزمة نارية في محور ميدان فلسطين وسط غزة

ذكرت قناة “القاهرة الإخبارية” أن جيش الاحتلال يرتكب مجازر في بلوكي 1 و 2 وسط جباليا، بينما قامت القوات بتنفيذ أحزمة نارية في محور ميدان فلسطين وسط غزة.

يذكر أن علي المرعبي، أمين عام اتحاد الصحفيين العرب في فرنسا، قال أمس إنّه عند التحليل الموضوعي لمواقف السياسية الدولية مما يجري من مذابح في قطاع غزة حتى اليوم، يجب أن نأخذ الأمور بتفاصيلها كافة، فالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ما زال يردد الأقوال التي يقولها منذ بداية العدوان على قطاع غزة، وهو أنه يجب التركيز على مكافحة الإرهاب.

وقف إطلاق النار:

أضاف "المرعبي"، في مداخلة مع قناة "القاهرة الإخبارية": "ماكرون مازال يعتبر المقاومة الفلسطينية إرهابًا، رغم أن المقاومة لم تقم بأي عمل إرهابي خارج حدود فلسطين المحتلة، ولا توجد أي دعوة لإدارة جو بايدن عالمية لوقف إطلاق النار، رغم أن الكيان الصهيوني سينصاع إلى الغرب وأمريكا إذا تم الضغط عليه، لأنه يعتمد عليهم في الدعم السياسي والعسكري والاقتصادي".

العمليات العسكرية:

تابع أمين عام اتحاد الصحفيين العرب في فرنسا: "الموقف السياسي الرسمي للدول الغربية وأمريكا لم يتغير حتى الآن، حيث يبتدع الغرب مصطلحات جديدة آخرها تعليق العمليات العسكرية حتى لا يكون هناك إلزام لدولة الاحتلال بوقف إطلاق النار، وبالتالي فإنهم خبراء في استعمال المصطلحات والكلمات".