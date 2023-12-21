جيف بيزوس يستعين بموظف أمازون لتسريع شركة الفضاء بلو أوريجين

يهدف أحد المخضرمين في شركة أمازون، الذي عينه جيف بيزوس لقيادة شركة بلو أوريجين، إلى الانسحاب من قواعد التصنيع السريعة لعملاق التجارة الإلكترونية لمنح أعمال إطلاق الصواريخ والهبوط على سطح القمر دفعة تشتد الحاجة إليها ضد شركة سبيس إكس التابعة لإيلون موسك. .

تشمل الأولويات القصوى لديف ليمب، الذي قاد وحدة الأجهزة المربحة في أمازون، تسريع تطوير صاروخ Blue Origin الذي طال انتظاره New Glenn وإنتاج محركها القوي BE-4، وفقًا لما ذكره موظفان حضرا اجتماع الرئيس التنفيذي الجديد. -اجتماع واسع النطاق هذا الشهر.

قال الموظفون، الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم أثناء مناقشة الاجتماع الداخلي، إن من خلال إجراء مقارنات مع روح المبيعات التي تركز على العملاء في أمازون، شدد على أهمية الالتزام بالمواعيد النهائية للجدول الزمني. واقترح ليمب أيضًا التركيز بشكل أكبر على دمج البرمجيات والذكاء الاصطناعي في التصنيع.

رفضت شركة Blue Origin إتاحة Limp لإجراء مقابلة ولم ترد على أسئلة للتعليق. وفي أول يوم له في العمل في 4 ديسمبر، قال ليمب في منشور على موقع LinkedIn إنه "متحمس للبدء".

يُنظر إلى Limp على أنه نائب Bezos الموثوق به القادر على المساعدة في دفع Blue Origin خلال المراحل النهائية والمعقدة من تطوير صاروخ New Glenn الثقيل، وهو مفتاح الشركة الذي طال انتظاره للوصول إلى مدار الأرض والتحدي الرئيسي لصاروخ SpaceX المهيمن Falcon 9.

الساعة تدق بينما ينتظر العملاء، مثل وحدة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية Kuiper التابعة لشركة أمازون، للطيران على متن طائرة New Glenn، وهو أمر بالغ الأهمية لتحقيق إيرادات كبيرة لشركة Blue Origin.

وقال بيزوس الأسبوع الماضي لمذيع البث ليكس فريدمان: "يجب أن تكون شركة Blue Origin أسرع بكثير، وهذا أحد الأسباب التي دفعتني إلى ترك منصبي كرئيس تنفيذي لشركة أمازون قبل عامين".

قام بيزوس بتغيير كبار قادة شركة Blue Origin وأعاد تنظيم وحدات أعمالها لإخراجها من مأزق التطوير الذي كان موجودًا منذ آخر مرة قام فيها بتعيين رئيس تنفيذي جديد في عام 2017.

على الرغم من أنها لم تصل إلى المدار بعد، إلا أن البصمة الصناعية لشركة Blue Origin واسعة النطاق. وسيشرف ليمب أيضًا على خطط بناء مركبة هبوط على سطح القمر لوكالة ناسا، ومحطة فضائية مدارية، وأعمال تتمحور حول خدمة الأقمار الصناعية المناورة وإعادة تزويدها بالوقود.

وسيقود أيضًا إعادة تشغيل أعمال السياحة والأبحاث الفضائية شبه المدارية لشركة Blue Origin حيث يعود صاروخها النشط الوحيد، وهو New Shepard الصغير القابل لإعادة الاستخدام، إلى الطيران بعد 15 شهرًا من التوقف.

قال العديد من الموظفين الحاليين والسابقين إن ليمب، الذي عمل أيضًا في شركة Apple (AAPL.O) لما يقرب من عقد من الزمان، يجلب وجهًا جديدًا حيث تضاءلت شعبية الرئيس التنفيذي السابق لشركة Blue Origin بين الموظفين.

أشرف سلف ليمب، بوب سميث، على بداية حملة إطلاق New Shepard، والتي أرسلت بيزوس نفسه إلى الفضاء في عام 2021. كما قاد سميث شركة Blue Origin خلال معركة قانونية للفوز بعقد الهبوط على القمر الذي تبلغ قيمته عدة مليارات من الدولارات من وكالة ناسا.

لكن التأخير المتزايد في تسليم نيو جلين ومحركها BE-4 حفز إلى حد كبير تغيير القادة، حسبما قال العديد من الموظفين.

ولم يتسن الوصول إلى سميث للتعليق.

وفي مدار الأرض، يتصاعد الضغط التنافسي. أطلقت SpaceX العديد من رواد الفضاء وما يقرب من 100 مهمة إلى المدار هذا العام باستخدام Falcon 9. وتعهد Musk بقلب سوق الإطلاق العالمية رأسًا على عقب من خلال رحلات أرخص إلى الفضاء على متن مركبة Starship القابلة لإعادة الاستخدام بالكامل من SpaceX.

وتدفع وكالة ناسا نحو السرعة في برنامج القمر Artemis الخاص بها، حيث سيكون مفهوم مركبة الهبوط القمرية Blue Origin بمثابة رحلة ثانية لرواد الفضاء إلى سطح القمر بعد مركبة Starship التابعة لشركة SpaceX.

وقال جورج سويرز، مستشار صناعة الفضاء الذي عمل مع بلو أوريجين كمدير تنفيذي في United Launch Alliance (ULA)، وهو مشروع مشترك بين بوينغ وشركة "إنهم بحاجة إلى توحيد جهودهم، وعليهم أن يحققوا إنجازاتهم". لوكهيد مارتن (LMT.N).

وقال سويرز: "لقد كان لديهم ترف عدم الاضطرار إلى تحقيق الربح من أجل البقاء، لأن بيزوس كان يمولهم". "ولكن في مرحلة ما لا يكون هذا نموذجًا مستدامًا."

تبيع شركة Blue Origin محركات BE-4 لشركة ULA، وهي الشركة المنافسة التي سيطرت منذ فترة طويلة على سوق إطلاق أقمار البنتاغون الصناعية إلى الفضاء. تعتمد ULA على عمليات تسليم BE-4 في الوقت المناسب للجيل القادم من صاروخ فولكان.

قد تكون شركة Blue Origin مهتمة بشراء ULA. وقد أعربت عن اهتمامها بمثل هذه الصفقة في الماضي، وفقًا لشخصين مطلعين على الأمر طلبا عدم الكشف عن هويتهما.