الحكم على مراهق GTA 6 بالدخول إلى المستشفى إلى أجل غير مسمى

حكم أحد القضاة في لندن على المتسلل المراهق الذي تسلل إلى Rockstar Games، وقام بتسريب لقطات Grand Theft Auto VI، بالدخول إلى المستشفى لأجل غير مسمى، كما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية BBC. اخترق أريون كورتاج، البالغ من العمر 18 عامًا، خوادم Rockstar من أحد فنادق Travelodge أثناء احتجازه لدى الشرطة، باستخدام Amazon Fire TV Stick والهاتف الذكي ولوحة المفاتيح والماوس فقط. (أُعيد اعتقاله على الفور). وكان كورتاج عضوًا مركزيًا في مجموعة القرصنة الدولية Lasus$.

أعلن الأطباء أن كورتاج غير قادر على المثول للمحاكمة لأنه يعاني من مرض التوحد الحاد. وبعد صدور الحكم، صدرت تعليمات إلى هيئة المحلفين لتحديد ما إذا كان قد ارتكب الجرائم المزعومة، وليس ما إذا كانت لديه نية إجرامية. وبعد إجراء تقييم للصحة العقلية يشير إلى أنه "استمر في التعبير عن نيته العودة إلى الجرائم الإلكترونية"، قرر القاضي أنه لا يزال يمثل خطرًا كبيرًا على الجمهور. استمعت المحكمة أيضًا إلى روايات عن سلوك كورتاج العنيف أثناء احتجازه، بما في ذلك تقارير عن إصابات وأضرار في الممتلكات. وهكذا سيُودع كورتاج الآن في سجن المستشفى.

على الرغم من ادعاء Rockstar بأن الاختراق كلفها 5 ملايين دولار وآلاف الساعات من وقت الموظفين، جادل محامو كورتاج بأن نجاح عرض GTA 6، الذي حصد 128 مليون مشاهدة في أول أربعة أيام، يعني أن اختراقه لم يسبب ضررًا جسيمًا. .

تم العثور على عضو آخر في Lapsus$ مذنب في نفس المحاكمة، ولكن لم يتم الإعلان عن اسم الشاب البالغ من العمر 17 عامًا لأنه قاصر. تم اتهام المتسلل الذي لم يذكر اسمه بالعمل مع كورتاج وأعضاء آخرين في Lapsus$ للتسلل إلى Nvidia وشركة الهاتف BT/EE، وسرقة البيانات والمطالبة بفدية قدرها 4 ملايين دولار. وحُكم على القاصر بأمر إعادة تأهيل الشباب لمدة 18 شهرًا تحت "إشراف مشدد"، بما في ذلك حظر استخدام VPN.

الشريكان هما أول أعضاء Lapsus $ الذين تتم إدانتهم. وتعتقد السلطات أن "قطاع الطرق الرقميين" الآخرين في المجموعة (يُعتقد أن معظمهم من المراهقين في المملكة المتحدة والبرازيل) ما زالوا طلقاء. ليس من الواضح ما هو نوع المكافأة التي حصل عليها المتسللون من طلبات الفدية، إن وجدت، حيث لم تعترف أي من الشركات المتضررة بدفعها.