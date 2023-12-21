مايكروسوفت تلغي نظام Windows للواقع المختلط

يتجه Windows Mixed Reality نحو النهاية. تقوم Microsoft بإغلاق النظام الأساسي، وفقًا لقائمة رسمية لميزات Windows المهملة. يتضمن ذلك برنامج Windows Mixed Reality المتنوع، إلى جانب تطبيق Mixed Reality Portal وتطبيق Steam VR التابع. لم يتم اختزال النظام الأساسي بعد، لكن Microsoft تقول إنه سيتم "إزالته في إصدار مستقبلي من Windows".

كشفت Microsoft لأول مرة عن Windows Mixed Reality في عام 2017 في محاولتها للتنافس مع المنافسين في مجال الواقع الافتراضي، مثل HTC وOculus (المملوكة الآن لشركة Meta). لقد انبهرنا بالتكنولوجيا عندما تم إطلاقها لأول مرة، حيث قدمت القدرة للواقع المختلط المشترك شخصيًا. يمكن أن يقدم جهاز Apple Vision Pro الباهظ الثمن تجربة مماثلة عند إطلاقه في فبراير.

تم اعتماد منصة مايكروسوفت في نهاية المطاف من قبل العديد من سماعات الواقع الافتراضي، مثل HP Reverb G2 وغيرها من المنتجات المصنعة من قبل شركات مثل Acer وAsus وSamsung. يسمح تطبيق Windows Mixed Reality Portal بالوصول إلى الألعاب والتجارب والكثير من تطبيقات الإنتاجية المتعلقة بالعمل. ومع ذلك، يبدو أن معدل التبني لم يكن بالمستوى المطلوب، كما تشير أخبار اليوم.

على الرغم من النهاية الوشيكة للنظام الأساسي، إلا أنه لا يبدو أنه يؤثر على النظام البيئي الآخر للواقع المختلط من Microsoft، وهو HoloLens 2. أضافت Microsoft ترقية لنظام التشغيل Windows 11 وتحسينات أخرى لسماعات الرأس التي تركز على الأعمال في وقت سابق من هذا العام، وفقًا لموقع The Verge . كما بدأت بشحنها إلى الجيش لإجراء اختبارات قتالية. نعم. لقد قرأت هذا الجزء الأخير بشكل صحيح.

ومع ذلك، ليس كل شيء ورديًا في أرض HoloLens. تشير التقارير إلى أن مايكروسوفت أوقفت تطوير HoloLens 3. وذكر تقرير في عام 2022 أن الشركة تعاونت مع سامسونج لصنع جهاز واقع مختلط غير معلن عنه، لكن المتحدث باسم مايكروسوفت فرانك شو قال إن مايكروسوفت لا تزال "ملتزمة تجاه HoloLens وتطوير HoloLens المستقبلي". ".

بالإضافة إلى ذلك، قامت Microsoft بإجراء تخفيضات شاملة في قسم الواقع الافتراضي الخاص بها، مما أدى إلى تسريح العمال وإيقاف تطبيق AltspaceVR. ومع ذلك، لا تزال الشركة تعمل على تطوير تطبيق Mesh الخاص بها والذي يتيح لزملاء العمل الالتقاء في مساحة افتراضية بدون سماعات رأس.