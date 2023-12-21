جامعة أسيوط يستقبل لجنة وزارة البيئة لدراسة استخدام الطاقة النظيفة داخل المستشفى

مستشفى الإصابات والطوارئ

في إطار حرص مستشفيات جامعة أسيوط على تطبيق معايير التنمية المستدامة داخل منشآتها، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة، والدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور إيهاب فوزي المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية

استقبل مستشفى الإصابات والطوارئ، تحت إشراف الدكتور أسامة فاروق مدير المستشفى، وفدا من وزارة البيئة تشكل من الدكتور نادر علي جاد مدير عام الطاقة المستدامة، وعاطف بدر الدين مدير عام المشروعات بصندوق حماية البيئة، ومحمود عبدالحكيم مدير إدارة الوقود

قام الوفد بجولة داخل مباني مستشفى الإصابات والطوارئ، لبحث كيفية تطبيق وتوظيف الطاقة الخضراء النظيفة في مبانيها

ويهدف هذا الاجتماع إلى مناقشة سبل تطبيق مفهوم الاستدامة في المستشفى وتحقيق أهدافها البيئية والاقتصادية والاجتماعية. تمحورت النقاشات حول التحول إلى مصادر طاقة متجددة والحد من استخدام المواد الضارة للبيئة وتبني أفضل الممارسات لإدارة النفايات الطبية. تم التأكيد على أن مستشفى الإصابات والطوارئ سيكون الرائد في هذا المجال.

تعد مبادرة جامعة أسيوط للتنمية المستدامة في المستشفيات الجامعية مبادرة مهمة ومثالية في صناعة الرعاية الصحية. فهي تسعى إلى جعل المستشفيات الجامعية أكثر فعالية من الناحية الاقتصادية وأكثر صديقة للبيئة، مع الحفاظ على راحة وصحة المرضى وزيادة إنتاجية العاملين.

تعكس هذه الجهود لتحقيق التنمية المستدامة رؤية جامعة أسيوط في تطوير الرعاية الصحية وتحقيق التعليم والبحث العلمي. إن تبني المفاهيم والممارسات المستدامة في الرعاية الصحية يعكس التزام الجامعة تجاه المسؤولية الاجتماعية والحفاظ على صحة ورفاهية المجتمع.

من المهم أن يكون للمستشفيات الجامعية دور قيادي في تبني المعايير البيئية والاقتصادية المستدامة، حيث يعد القطاع الصحي من أكبر المستخدمين للموارد الطبيعية وينتج كمية كبيرة من النفايات المشعة والكيماوية. وبالتالي، يجب أن يكون لها دور فعال في تقديم الحلول المستدامة والمساهمة في حماية البيئة.

إن جهود جامعة أسيوط في تحقيق تنمية مستدامة في المستشفيات الجامعية ستؤدي إلى تحقيق نتائج إيجابية في العديد من المجالات، بما في ذلك توفير التكاليف وتحسين جودة الخدمات الصحية وتحسين المستوى البيئي للمجتمع. وبالتالي، ستكون لها تأثيرات إيجابية على الأفراد والمؤسسات والبيئة في المنطقة وخارجها.

من المهم أن تستمر مستشفيات جامعة أسيوط في العمل بتلك الجهود وتطويرها لتحقيق تنمية مستدامة. إن المصادر الطاقية المتجددة وممارسات إدارة النفايات الصحية المبتكرة واستخدام التكنولوجيا الحديثة تعد أدوات فعالة لتحقيق هذا الهدف. يجب أن يكون للجامعة ومستشفياتها دور رئيسي في البحث والابتكار لتحقيق تطورات مستدامة في المجال الطبي.

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