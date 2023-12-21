ما هو الموت الرحيم لمريض السرطان؟ وحكم الشرع؟

يرى الفقهاء أن الموت الرحيم هو قتل النفس عمدًا، وهو محرم شرعًا، سواء كان ذلك بفعل المريض نفسه، أو بفعل غيره، سواء كان ذلك بقصد الرحمة، أو بقصد التخلص من الألم والمعاناة.

ويستند الفقهاء في حكمهم هذا على عدة أدلة، منها:

قوله تعالى: "وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا" (النساء: 29).

وقوله تعالى: "وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا" (النساء: 29).

وقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من قتل نفسه بحديدة، فحديدته في يده يجر بها في بطنه في نار جهنم خالدًا مخلدًا فيها أبدًا" (رواه البخاري).

وبناءً على هذا الحكم، فإن مريض السرطان الذي يفكر في الانتحار، فإنه يجب عليه أن يصبر على البلاء، وأن يتذكر أن الله تعالى يبتليه ليرفع درجاته في الجنة، كما قال تعالى: "وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ * الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ * أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ" (البقرة: 155-157).

وهناك بعض الأمور التي يمكن أن تساعد مريض السرطان في التغلب على آلامه ومعاناته، ومنها:

اللجوء إلى الله تعالى بالدعاء والصبر.

طلب المساعدة من الأهل والأصدقاء.

الحصول على العلاج المناسب من الأطباء.

الالتفات إلى الجانب الروحي، من خلال قراءة القرآن الكريم، والصلاة، والدعاء.

وإن كان مريض السرطان يعاني من آلام لا تطاق، ولا يمكن علاجها، فإنه يمكنه أن يطلب من الله تعالى أن يتوفاه إلى رحمته، ولكن لا يجوز له أن يقتل نفسه بنفسه.