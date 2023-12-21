مانشستر سيتي يختتم تدريباته استعدادا لملاقاة فلومينينسي البرازيلي بنهائي مونديال الأندية(صور)

انهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي مرانه الختامي الذي أقيم مساء اليوم الخميس، بمدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة، وذلك استعدادًا لمواجهة فلومينينسي البرازيلي لتحديد الفريق المتوج ببطولة كأس العالم للأندية 2023 بالمملكة العربية السعودية.

وحسم فريق مانشستر سيتي تأهله إلى نهائي البطولة عقب الفوز على أوراوا الياباني بثلاثية من دون رد ، بينما جاء تأهل الفريق البرازيلي على حساب الأهلي عقب الفوز بثنائية نظيفة.

ومن المقرر إذاعة اللقاء في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت السعودية عبر شبكة قنوات السعودية الرياضية ، ومنصة الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا الرقمية.

صور.. مانشستر سيتي يختتم تدريباته استعدادا لنهائي المونديال أمام فلومينينسي البرازيلي