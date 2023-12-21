جامعة كفر الشيخ ال 18 عربيا

تصنيف الجامعات العربية 2023

أعلن رئيس جامعة كفر الشيخ الدكتور عبد الرازق دسوقي ، ادراج جامعة كفر الشيخ بقائمة التصنيف العربي للجامعات العربية، وحصول الجامعة على المرتبة 18 عربيا من اجمالي 115 جامعة عربية والسابعة محليا من اجمالي 28 جامعة حكومية مصرية تقدمت لهذا التصنيف، وذلك في النسخة الاولى من التصنيف العربي للجامعات العربية للعام 2023 الصادر عن اتحاد الجامعات العربية.

وهنأ رئيس جامعة كفر الشيخ الدكتور عبد الرازق دسوقي، اسرة الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين وطلاب الجامعة بهذا الانجاز الجديد للجامعة.

وأشاد "دسوقي " بالدور الذي تقوم به الجامعة والذي أثمر عن تميز الجامعة في التصنيفات العالمية التي تتقدم لها .

مؤكدا إستمرار الجهد لتحسين موقع الجامعة بين الجامعات العالمية والعربية والذي يؤدي إلى رفعة الجامعة عالميا، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ٠.