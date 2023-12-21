صدقي صخر أنيق في ختام مهرجان الجونة السينمائي 2023

حرص الفنان صدقي صخر، على حضور حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي 2023 في نسخته السادسة والتي شهدت العديد من الفعاليات الإستثنائية .

حضر تيريس جيبسون، نجم فاست آند فيوريس، حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي في نسخته السادسة، برفقة الفنان محمد كريم، مرتديًا جلابية حمراء وجاكيت أسود .

صدقي صخر

ووصل عدد من النجوم والنجمات إلى ساندي كاربت ختام مهرجان الجونة السينمائي الدولي في نسخته السادسة، وجاء أبرزهم الفنانة أسماء جلال، ناردين فرج، جيهان الشماشرجي، انتشال التميمي وزوجته، كريمة منصور، وآخروون .

تيريس جيبسون ومحمد كريم من مهرجان الجونة

حرص عدد من النجوم الشباب على حضور حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي الدولي 2023 في نسخته السادسة، ومن بينهم :«أحمد حاتم، أحمد مجدي، أمير المصري».

انطلق منذ قليل حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي 2023، وشهدت نسخته السادسة حضورًا فنيًّا كبيرًا وتواجدًا لصناع السينما من مختلف أنحاء العالم .

تيريس جيبسون ومحمد كريم من مهرجان الجونة

فعاليات مهرجان الجونة السينمائي

انطلقت فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في نسخته السادسة، يوم الخميس الماضي 14 ديسمبر 2023 بحضور مجموعة كبيرة من نجوم الفن وصناعة السينما .

وأخذت الدورة السادسة من مهرجان الجونة السينمائي طابعًا فلسطينيًا استثنائيًا بالتزامن مع حرب غزة، بالتعاون مع مؤسسة الفيلم الفلسطيني التي عرضت مجموعة من الأفلام الفلسطينية النادرة.

نجمات الفن من ختام مهرجان الجونة 2023

سوق الجونة السينمائي

كما شهدت الدورة السادسة حدث فني للمرة الأولى وهوانطلاق سوق الجونة السينمائي داخل مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة. وتعد هذه المرة هي الأولى من نوعها، التي يتم تدشين سوق سينمائي داخل مهرجان مصري، على خطى ما يحدث في المهرجانات العالمية الكبرى.

وأقيم السوق على مدار 4 أيام متتالية وتضمن العديد من البرامج أبرزها "Meet The Expert"، كما تواجدت مكتبة تضم مجموعة من الأفلام القصيرة غير المشاركة في مسابقة المهرجان، مع منح الفرصة لصناع السينما الشباب كي يشاهدوها ويستفيدوا منها.

مهرجان الجونة السينمائي

مهرجان الجونة السينمائي أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط، يهدف إلى عرض مجموعة أفلام متنوعة للجمهور الشغوف بالسينما والمتحمس لها، وخلق تواصل بين الثقافات من خلال الفن السابع، وربط صناع الأفلام من المنطقة العربية بنظرائهم الدوليين تعزيزًا لروح التعاون وتشجيعًا للتبادل الثقافي. إضافة إلى هذا كله، يلتزم المهرجان باكتشاف المواهب السينمائية الجديدة بهدف تطوير السينما في العالم العربي، خاصة من خلال ذراع الصناعة الخاصة به، منصة الجونة السينمائية التي تتكون من منطلق الجونة السينمائي، وجسر الجونة السينمائي اللذين يتيحان فرص التعلم والمشاركة.