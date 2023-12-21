الخميس 21 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

سفير عُمان بالقاهرة يهنئ الرئيس السيسي بفوزه في الانتخابات الرئاسية

السيسي والسفير الرحبي
السيسي والسفير الرحبي

قدم السفير عبد الله بن ناصر الرحبي سفير سلطنة عُمان المعتمد لدى مصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي .


وقال السفير الرحبي: يسرني أن أتقدم بالتهنئة والتبريكات للرئيس عبد الفتاح السيسي، على فوزه بالانتخابات الرئاسية، متمنين  له الصحة والسلامة والعمر المديد، وتتحقق على يديه طموحات الشعب المصري الشقيق، لمزيد من الإنجازات والتي بدأها الرئيس السيسي منذ أن تولى المسؤولية في مصر، وهي ماثلة اليوم أمام الجميع، والتي نعدها نحن أبناء عُمان إضافة لنا جميعاً نفتخر ونعتز بها.


وأعرب السفير الرحبي عن تطلعه نحو المزيد من التقدم والازدهار، ولعلاقات البلدين الشقيقين، عُمان ومصر، مزيداً من التطور والنماء في ظل قيادتي البلدين الشقيقين جلالة السلطان هيثم  بن طارق وفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي  حفظهما الله وسدد في طريق الخير خطاهم

مواد متعلقة

البرلمان العربي يعزى رئيس مجلس الأمة الكويتى في وفاة الشيخ نواف الصباح

السفير خطابي: نعمل لبلورة خطاب إعلامي تعددي يواكب طبيعة وتعقيدات قضايا المنطقة

قصة الكوفية الفلسطينية التي أصبحت رمزا وطنيا للفلسطينيين؟

هدنة جديدة تلوح في الأفق بين حماس وإسرائيل.. هل ستتم؟

كم عمر الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي عهد الكويت الجديد؟

سفيرة مملكة البحرين بالقاهرة تشارك في افتتاح معرض الفنان التشكيلي فاروق مصطفى

سفيرة مملكة البحرين بالقاهرة تشارك في فعاليات الدورة الوزارية الحادية والثلاثين للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية (الإسكوا)

لجنة التنفيذ والمتابعة لمنطقة التجارة الحرة العربية ترصد معالجة عقبات تواجه حركة التجارة البينية
الجريدة الورقية