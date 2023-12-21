الشباب والرياضة تختتم فعاليات القوافل التعليمية والتنويرية بــ«شمال سيناء»

اختتمت وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع وزارتى التربية والتعليم والتعليم الفني والتنمية المحلية ، وحدة تصدوا معنا، ثاني محطات القوافل التعليمية والتنويرية للعام الـحادي عشر علي التوالي ، بمحافظة شمال سيناء ، للمرحلتين الإعدادية والثانوية ، داخل القاعات المجهزة بمدارس مراكز (« بئر العبد» : مدرسة بئر العبد الثانوية ، ومركز الإعلام ، ومدرسة بئر العبد الاعدادية ، و «العريش»:مدرسة الشهيد احمد عسكر الثانوية بنات ، قاعة المدرسة الفنية التجارية ،و « الشيخ زويد » : مدرسة الغزالى الثانوية ، قاعة مدرسة الصناعات المتقدمة " ، بمشاركة نحو 9600 طالبًا وطالبة علي مدار ثلاثة أيام .

وقال الدكتور أشرف صبحى ؛ وزير الشباب والرياضة « نحن نفتخر بشمال سيناء وستظل بؤرة اهتمام كبرى لدى القيادة السياسية ، حيث نجحت فى وضع سيناء على خارطة التنمية بمئات المشروعات القومية الكبرى التي يتبنَّاها الرئيس عبد الفتاح السيسي ، ونحتفي للعام الحادى عشر على التوالى بتنظيم مشروع القوافل التعليمية والتنويرية علي أرض الفيروز و تنفذها الوزارة مع شركاء النجاح داخل محافظات الصعيد و الحدودية بقرى المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” ، حيث نجحت فى الوصول لأكثر من 2 مليون طالبًا وطالبة في الشهادتين الإعدادية والثانوية خلال العشر سنوات الماضية ، وان خطتها هذا العام تستهدف الوصول لــ200 الف طالبًا وطالبة ، وأن الوزارة تهيئ كافة سبل النجاح لإفادة اكبر عدد من الطلاب بالمحافظات المستهدفة .

وثمن " صبحي " علي دور الخبراء المتخصصين والمستشارين اللذين ساهموا علي تهيئة الأجواء المناسبة لتمكين جميع الطلاب من الاستفادة القصوى من القوافل التعليمية والتنويرية لما لها من نجاحات وتأثير كبير في العملية التعليمية من خلال رفع المعاناة عن كاهل الأسرة المصرية وتخفيف الأعباء عليها ومواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية .

ووجه جميع القائمين علي التنفيذ، بتفعيل خاصية البث المباشر لكافة المحاضرات ، من خلال تطبيق تقنية زووم لجميع الادارات الفرعية بالمحافظة لتعظيم الاستفادة للجميع ، مثمنًا سيادته ، علي مشاركة الطلاب في الجانب التنويري لوحدة تصدوا معنا بالوزارة التي تسلط الضوء عن التحديات التى تواجه الدولة المصرية وذلك بعد سنوات من معركة الإرهاب والتي تكبدت فيها الدولة المصرية خسائر اقتصادية وبشرية، ولكنها انتهت بانتصار دحض عناصر الإرهاب، حيث عادت الحياة إلى سيناء.

وتناولت القافلة التنويرية الحديث حول ، مفهوم الشائعات وكيفية التمييز بينها وبين الحقائق والأخبار الصحيحة وتصنيف الشائعات وبيان تأثيرها على الفرد والمجتمع ، نظرًا لتناول منصات التواصل الاجتماعي حيزًا واسعًا في نشر الشائعات من خلال تناقل كثير من الأفراد للأخبار والمعلومات دون تأكدهم من صحة مصدرها ومصداقيتها ، وذلك بعد سنوات من معركة الإرهاب والتي تكبدت فيها الدولة المصرية خسائر اقتصادية وبشرية، ولكنها انتهت بانتصار دحض عناصر الإرهاب، حيث عادت الحياة إلى سيناء .

وتضمنت القافلة أيضًا :" تدريب طلاب المرحلة الإعدادية على كيفية التعامل مع الورقة الامتحانية وتدريبهم على مجموعة من الاختبارات التي تم إعدادها وتهيئتهم على أجواء الامتحانات وذلك وسط بيئة تعليمية مناسبة ".

