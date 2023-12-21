(شاهد) بطانة فستان هيدي كرم تضعها في ورطة أخلاقية.. تعليق جريء منها يُخرس المنتقدين

لازالت الفنانة هيدي كرم تواصل إثارة الجدل بتصريحاتها وتعليقاتها على انتقادات الجمهور، التي تعرضت لها مؤخرًا بعد إطلالتها الجريئة بمهرجان الجونة السينمائي الدولي خلال دورته السادسة.





هيدي كرم تخرج عن صمتها بعد انتقادات فستان مهرجان الجونة المثير للجدل: مفيش ست عاقلة هتنزل الشارع عريانة

استنكرت هيدي كرم الانتقادات التي لاحقتها من الجمهور وتعليقاتهم الاستفزازية، لافتة أن الصحافة والإعلام نقلوا الواقع من السوشيال ميديا بشكل زائف دون التحقق من الأمر، حيث قالت: "الناس افترضت إن الفستان من غير بطانة ودا فرض ساذج، لأن مفيش ست عاقلة أو أي إنسان طبيعي هينزل الشارع عريان".



هيدي كرم

وأضافت هيدي كرم: "إذا هما افترضوا الفرض غير المنطقي دا، فدي مسؤوليتهم هما، ومشكلتهم في تفكيرهم مش مشكلتي أنا أبدًا، أنا كنت راضية جدًا عن الفستان، وشايفه الفستان جميل وفي فن كبير ومجهود واضح ومختلف.

هيدي كرم

جرأة اطلالة هيدي كرم في مهرجان الجونة السينمائي تضعها في ورطة

وكانت الفنانة هيدي كرم أثارت ضجة واسعة بسبب جرأة إطلالتها في مهرجان الجونة السينمائي، حيث كانت ترتدي فستان شبك مصمم من القماش الأسود الشفاف، قصير فوق الركبة، ومُبطن باللون البيج الداكن، ما جعل البعض يعتقد أنها ترتدي الفستان من دون بطانة، الأمر الذي أثار استيائهم بشدة.

هيدي كرم

وخرجت هيدي كرم حينئذ عن صمتها مشيرة إلة أن الفستان لم يُعيبه شيء، ولم يستحق الأمر كل هذه الضجة التي أحدثها، مضيفة: "الفستان مفيهوش حاجة خالص وفي بطانة عادي زي ما فيه كتير فساتين فيها بطانة بس شفافة".

هيدي كرم

هيدي كرم تنفجر غضبًا في وجه منتقديها: اتهرينا من الشتيمة والتهزيق وقلة القيمة

لم تكن هذه المرة الأولى التي تتعلق فيها هيدي كرم لانتقادات من الجمهور، حيث أنها سبق ووجهت رسالة شديدة اللهجة لمنتقديها ومنتقدي نجوم الوسط الفني بشكل عام، وذلك خلال مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

هيدي كرم



أعربت هيدي عن كم الهجوم والإنتقادات التي باتت تلاحقها، وكذلك نجوم الفن، قائلة: "إحنا اتهرينا والله كمشاهير، بتكلم بصراحة بالنيابة عن مشاهير وخاصة ستات زيي، اتهرينا من الشتيمة والتهزيق وقلة القيمة".

“آل شنب” للفنانة هيدي كرم يضيء شاشات مهرجان الجونة السينمائي 2023

في الوقت نفسه، عُرض للنجمة هيدى كرم فى مهرجان الجونة السينمائي، فيلم "آل شنب" بطولة النجوم ليلى علوى، ولبلبة، وسوسن بدر، وأسماء جلال، ومحمود البزاوى، وخالد سرحان، وعلى الطيب، وابتهال الصريطى، وحسن مالك، وسلافة غانم، ونورين أبو سعدة، وأحمد عصام، وهبة يسرى، وهو من تأليف أحمد رؤوف وإسلام حسام، وإخراج أيتن أمين.



هيدي كرم

هيدي كرم تستكمل تصوير مشاهدها في الوصفة السحرية

على صعيد آخر، تستكمل هيدى كرم تصوير مشاهدها فى مسلسل "الوصفة السحرية" بعد عودتها من مهرجان الجونة السينمائى، والذي من المقرر عرضه قريباً على إحدى قنوات المتحدة للخدمات الاعلامية، إذ طرحت منصة watch it الإلكترونية برومو المسلسل على تمهيداً لعرضه.

مسلسل الوصفة السحرية

مسلسل "الوصفة السحرية" مكونًا من 45 حلقة، وتجسد خلاله هيد كرم شخصية سيدة تدعى "أميرة" تعمل فى بنك ومتزوجة من شخص تدخل معه فى العديد من المشاكل لأنه غير واضح معها ويضحك عليها وهى فى نفس الوقت منسحقة وبدون شخصية تماماً معه وتقوم بعمل تنازلات كثيرة حتى تكمل حياتها الزوجية معه".

هيدي كرم

مسلسل "الوصفة السحرية" يعتمد على البطولة الجماعية ويضم نخبة مميزة من نجوم الفن أبرزهم هيدي كرم، وشيرى عادل، وإسلام جمال، وعمر الشناوى، وبسمة داود، ولقاء سويدان، ورانيا منصور، وكارولين عزمى، ومحمد أبو داود، وسلوى محمد على، وهو من تأليف ورشة مصنع الحكايات لمؤسسها هانى سرحان، وأشرف على الكتابة دعاء عبد الوهاب، وسيناريو وحوار منة فوزى وايرين يوسف ومي سعيد، وإخراج خيرى سالم.