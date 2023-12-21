ماذا قدم برشلونة في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا آخر 20 عامًا

أسدل الستار عن قرعة دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا 2023/2024 ويعد أبرز الأندية التي حجزت بطاقة التأهل هو فريق برشلونة الإسباني، الذي حسم بطاقة التأهل والوصول لدور الـ 16 للمرة 18 في تاريخه، منذ تغيير نظام البطولة في موسم 2003/2004، وتمكن من خلال مشاركاته في النظام الجديد من حسم اللقب في أربع نسخ.

ومنذ انطلاق النظام الجديد لبطولة دوري أبطال أوروبا، لم يتغيب الفريق الكتالوني عن المشاركة سوي في موسم 2003/2004، بينما تواجد في جميع النسخة التالية، ونعرض في السطور التالية ما قدمه الفريق الكتالوني في دور الـ 16 خلال مشاركاته السابقة.

أكبر الانتصارات:

وكان أكبر انتصار لفريق برشلونة (الإسباني) أمام سلتيك (الأسكتلندي) على ملعب الكامب نو، يوم 13 سبتمبر 2016 لموسم 2016/2017، في أولي مواجهات دور المجموعات، حيث استطاع الفريق الكتالوني إلحاق الهزيمة بضيفه بنتيجة 7 أهداف نظيفة، إذ كانت أولي الأهداف عن طريق الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي في الدقيقة 3 بتمريرة من البرازيلي نيمار، وجاء الهدف الثاني في الدقيقة 27 بعد أن نجح نيمار في صناعة الهدف الثاني لميسي، لينتهي الشوط الأول بنتيجة 2-0 لصالح برشلونة.

ليدخل برشلونة في الشوط الثاني، ويحرز نيمار الهدف الثالث عن طريق ضربة حرة في الدقيقة 50، وفى الدقيقة 59 يحرز أنسيتا الهدف الرابع عن طريق نيمار، ولم يمر سوى دقيقة واحدة ليسجل البرغوث الهدف الثالث له (هتريك) والخامس لبرشلونة في الدقيقة 60 بتمريرة من لويس سواريز، وتأتي الدقيقة 75 ليستطع لويس سواريز في ترجمة فرصة نيمار، وتسجيله الهدف السادس للبارسا والأول لسواريز في المباراة، فيما شهدت الدقيقة 88 احراز لويس سواريز الهدف الثاني له والسابع لبرشلونة، في ليلة تألق الثنائي ليونيل ميسي ونيمار، حيث سجل ميسي 3 أهداف وصناعة هدف أخر، بينما احرز نيمار هدف وقام بصناعة 4 أهداف.

أكبر الهزائم:

بينما كانت أكبر الهزائم هي هزيمة النادي الكتالوني من بايرن ميونخ (الألماني) على ملعب دا لوز، يوم 14 أغسطس 2020 لموسم 2019/2020، في دور الـ 8، حيث تعرض للهزيمة بنتيجة 8 للبافاري (بارين ميونخ) مقابل هدفين فقط لبرشلونة، مما جعلها أكبر انتصار بفارق الأهداف في دور الـ 8 من نسخة دوري أبطال أوروبا.

إحصائيات وأرقام:

من موسم 2004/2005 إلى موسم 2022/2023

وخاض برشلونة 197 مباراة

حقق الفوز في 118 مباراة

تعادل في 46 مباراة

خسر في 33 مباراة

سجل 395 هدف

تلقت شباكه 200 هدف

نتائج برشلونة في هذه المواسم:

موسم 2004/2005 الخروج من دور الـ 16 على يد نادي تشيلسي (الإنجليزي)

موسم 2005/2006 نجح في تحقيق البطولة على حساب نادي أرسنال (الإنجليزي)

موسم 2006/2007 الخروج من دور الـ 16 على يد نادي ليفربول (الإنجليزي)

موسم 2007/2008 الخروج من دور نصف النهائي على يد نادي مانشستر (الإنجليزي)

موسم 2008/2009 نجح في تحقيق البطولة على حساب نادي مانشستر (الإنجليزي)

موسم 2009/2010 الخروج من دور نصف النهائي على يد نادي إنتر ميلان (الإيطالي)

موسم 2010/2011 نجح في تحقيق البطولة على حساب نادي مانشستر (الإنجليزي)

موسم 2011/2012 الخروج من دور نصف النهائي على يد نادي تشيلسي (الإنجليزي)

موسم 2012/2013 الخروج من دور نصف النهائي على يد نادي بايرن ميونخ (الألماني)

موسم 2013/2014 الخروج من دور الـ 8 على يد نادي أتلتيكو مدريد (الاسباني)

موسم 2014/2015 نجح في تحقيق البطولة على حساب نادي يوفنتوس (الإيطالي)

موسم 2015/2016 الخروج من دور الـ 8 على يد نادي أتلتيكو مدريد (الاسباني)

موسم 2016/2017 الخروج من دور الـ 8 على يد نادي يوفنتوس (الإيطالي)

موسم 2017/2018 الخروج من دور الـ 8 على يد نادي آى سي روما (الإيطالي)

موسم 2018/2019 الخروج من دور نصف النهائي على يد نادي ليفربول (الإنجليزي)

موسم 2019/2020 الخروج من دور الـ 8 على يد نادي بايرن ميونخ (الألماني)

موسم 2020/2021 الخروج من دور الـ 16 على يد نادي باريس سان جيرمان (الفرنسي)

موسم 2021/2022 الخروج من دور المجموعات

موسم 2022/2023 الخروج من دور المجموعات

وكانت قد جاءت نتائج قرعة دوري أبطال أوروبا كالتالي:

بورتو (البرتغالي) x أرسنال (الإنجليزي)

نابولي (الإيطالي) x برشلونة (الاسباني)

باريس سان جيرمان (الفرنسي) x ريال سوسيداد (الاسباني)

إنتر ميلان (الإيطالي) x أتلتيكو مدريد (الأسباني)

بي إس في أيندهوفن (الهولندي) x بوروسيا دورتموند (الألماني)

لاتسيو (الإيطالي) x بايرن ميونخ (الألماني)

اف سي كوبنهاجن (الدنماركي) x مانشستر سيتي (الإنجليزي)

آر بي لايبزيج (الألماني) x ريال مدريد (الإسباني)

مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا لدور الـ 16:

من المقرر أن تقام جميع مباريات دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، ونعرض مواعيد مباريات الذهاب والإياب كالتالي:

اف سي كوبنهاجن (الدنماركي)x مانشستر سيتي (الإنجليزي)

آر بي لايبزيج (الألماني)x ريال مدريد (الإسباني)

الذهاب: الثلاثاء 13 فبراير 2024

العودة: الأربعاء 6 مارس 2024

باريس سان جيرمان (الفرنسي) x ريال سوسيداد (الاسباني)

لاتسيو (الإيطالي) x بايرن ميونخ (الألماني)

الذهاب: الثلاثاء 14 فبراير 2024

العودة: الأربعاء 5 مارس 2024

إنتر ميلان (الإيطالي) x أتلتيكو مدريد (الإسباني)

بي إس في أيندهوفن (الهولندي) x بوروسيا دورتموند (الألماني)

الذهاب: الثلاثاء 20 فبراير 2024

العودة: الأربعاء 13 مارس 2024

بورتو (البرتغالي) x أرسنال (الإنجليزي)

نابولي (الإيطالي) x برشلونة (الإسباني)

الذهاب: الثلاثاء 21 فبراير 2024

العودة: الأربعاء 12 مارس 2024