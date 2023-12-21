عميد طب الأزهر: المؤتمرات فرصة كبيرة لتبادل الخبرات وتعظيم الإفادة

أكد الدكتور حسين أبو الغيط، عميد كلية طب بنين الأزهر بالقاهرة، أن المؤتمرات العلمية تعد فرصة كبيرة لتبادل الخبرات وتعظيم الإفادة في جميع مجالات التعليم الطبي المستمر؛ جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح فعاليات المؤتمر السنوي السابع لقسم جراحة العظام بكلية طب بنين الأزهر بالقاهرة، والذي يقام تحت عنوان: "الجديد والحديث في مجال جراحة العظام، التشخيص والعلاج".

ورحب عميد كلية طب بنين الأزهر بالقاهرة بالمشاركين في فعاليات المؤتمر السنوي السابع لقسم جراحة العظام في رحاب جامعة الأزهر، موجهًا الشكر لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، وللدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية؛ لدعمهم الكبير لقطاع الطب والمستشفيات الجامعية من أجل تقديم الخدمات الصحية للمواطنين في جميع محافظة الجمهورية بالمجان.

انعقاد المؤتمر السنوي السابع

كما قدم الشكر للدكتور لبيب يسري، رئيس قسم جراحة العظام بالكلية ورئيس المؤتمر، والدكتور فيصل زايد، سكرتير عام المؤتمر؛ لجهودهم في سبيل انعقاد المؤتمر السنوي السابع بهذا الشكل المتميز.

جدير بالذكر أن كلية طب بنين الأزهر بالقاهرة كانت في طليعة كليات الطب التي حصلت على شهادة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء في عام 2017م وأيضُا كانت الكلية سباقة في حصولها على شهادة تجديد الاعتماد في نوفمبر 2022م.