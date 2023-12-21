«كوميدي وأكشن وشبابي» خريطة أفلام رأس السنة 2024

جمهور الشاشة الكبيرة على موعد مع باقة أفلام متنوعة مقرر أن تعرض في رأس السنة 2024، إذ يشهد دور العرض السينمائي منافسة شرسة بين عدد من النجوم والذين تتنوع أعمالهم بين الكوميدي والأكشن والاجتماعي والشبابي، ومنهم من يقف للمرة الأولى أمام أضواء السينما .

تستعرض لكم بوابة «الوفد الإلكترونية» خريطة أفلام رأس السنة 2024

«أبو نسب»

يفتتح فيلم أبو نسب المنافسة، إذ ينطلق عرضه غدًا الجمعة 22 ديسمبر، من بطولة محمد إمام، ياسمين صبري، ماجد الكدوانى، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد ثروت، محمد لطفي وعدد آخر من الفنانين، ومجموعة من ضيوف الشرف، والفيلم من تأليف أيمن وتار وإخراج رامى إمام.

تدور أحداث أبو نسب في إطار اجتماعي كوميدي، حول محمد إمام الذي يلعب دور طبيب أطفال ويعيش قصة حب مع ياسمين صبري التي تجسد شخصية لايف كوتش.

ويعد فيلم أبو نسب، هو التعاون الثالث الذي يجمع محمد إمام وياسمين صبرى، إذ قدما سويًا فيلمين وهما: "جحيم فى الهند" عام 2016 وشاركهما في العمل كل من: حمدى الميرغنى، أحمد فتحى، محمد سلام، بيومى فؤاد وإخراج معتز التونى، الثاني فيلم "ليلة هنا وسرور" عام 2018 بمشاركة فاروق الفيشاوى، محمد عبد الرحمن توتا، محمد سلام.

فيلم أبو نسب

«الإسكندراني»

يعرض فيلم "الإسكندرانى" تأليف أسامة أنور عكاشة وإخراج خالد يوسف، بداية من شهر يناير 2024، ويشارك فى بطولته أحمد العوضى، حسين فهمى، بيومى فؤاد، صلاح عبد الله، محمود حافظ، خالد سرحان، انتصار، محمد رضوان، محمود الليثى وعدد آخر من الفنانين، والفيلم إشراف عام على الإنتاج أحمد عفيفى، عبد الله أكرم تصوير سامح سليم ديكور أحمد عباس ملابس مونيا فتح الباب منتج فني صبري السماك مونتاج عمرو عاكف.

ويسجل "الإسكندرانى" التعاون الثانى بين زينة المخرج خالد يوسف في السينما بعد 5 سنوات من فيلم "كارما" الذى تم عرضه عام 2018 وسجل آخر أعمال المخرج خالد يوسف في السينما، وشارك في بطولته عمرو سعد، غادة عبد الرازق، خالد الصاوى، ماجد المصرى، وفاء عامر، مجدى كامل، دلال عبد العزيز، إيهاب فهمى، مصطفى درويش، سارة التونسى، عمر زهران.

فيلم الإسكندراني

«الحريقة»

«فيلم الحريفة» مقرر أن يعرض يوم 4 يناير بجميع دور العرض السينمائي، ويضم كل من الفنان الشاب نور النبوي، نور إيهاب، سليم الترك، أحمد غزي، خالد الذهبي، وآخرين، إضافة لعدد من ضيوف الشرف من بينهم شريف دسوقي، وبيومي فؤاد وميدو، من إخراج رؤوف السيد وتأليف إياد صالح، إنتاج طارق الجنايني.

الحريفة

وتدور أحداث فيلم "الحريفة" حول ماجد لاعب كرة القدم الذي تدفعه الظروف العائلية إلى أن ينتقل من مدرسته الدولية إلى مدرسة حكومية وهناك يتعرف على مجموعة من زملائه من خلفيات مختلفة، وينضم لفريقهم الذي يشارك في مباريات بالساحات الشعبية ومراكز الشباب ومعاً يحلمون بأن يشاركوا في بطولة كبيرة جائزتها مليون جنيه.



«عصابة عظيمة»

فيلم «عصابة عظيمة» من بطولة إسعاد يونس، كريم عفيفي، محمد محمود، فرح الزاهد، وعنبه، مع عدد من ضيوف الشرف منهم محمد ثروت وعارفة عبدالرسول، من تأليف هاجر الإبياري وإخراج وائل إحسان وإنتاج إسعاد يونس، ومقرر عرضه 4 يناير 2024.

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي، حول سيدة كفيفة تجسد شخصيتها إسعاد يونس، وتقرر تشكيل عصابة مع نجلها كريم عفيفي الذي يتورط في مشكلات عديدة تحاول والدته حلها، فيما تقدم فرح الزاهد شخصية زوجة كريم.

فيلم عصابة عظيمة

«أنا وابن خالتي»

يعرض فيلم «أنا وابن خالتي» بداية العام المقبل 2024، وتدور أحداثه حول شخصين يقعان في عدة مغامرات لكل منهما مغامرة في حياته، حيث تدور الأحداث في إطار كوميدي اجتماعي.

ويضم فيلم أنا وابن خالتي، مجموعة من النجوم أبرزهم: سيد رجب، بيومي فؤاد، هنادي مهنى، ميمي جمال، علي لوكا، لطفى لبيب، سليمان عيد، إسراء رخا، تأليف دعاء عبد الوهاب وعمرو أبو زيد وإخراج أحمد صالح.

أنا وابن خالتي

«مقسوم»

ينطلق عرض فيلم "مقسوم" في الأشهر الأولى من العام الجديد 2024، ويقوم ببطولته الفنانة ليلى علوى، شيرين رضا، سماء إبراهيم، سارة عبد الرحمن، عمرو وهبة وعدد من ضيوف الشرف، ومن تأليف هيثم دبور وإخراج كوثر يونس، وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي موسيقي، وتظهر ليلى علوى في العمل بشخصية مطربة اعتزلت الغناء بعدما كونت فرقة موسيقية مع شيرين رضا وسما إبراهيم في التسعينيات.