سها جندي: ولاية جديدة للرئيس السيسي تستمر معها إنجازات ورعاية 14 مليون مصري بالخارج

هنأت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، الشعب المصري بفوز الرئيس عبد الفتاح السيسي في الإنتخابات الرئاسية 2024، قائلة: “ولاية جديدة لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تستمر معها إنجازات وجهود رعاية نحو 14 مليون مصري بالخارج”.

وتابعت وزيرة الهجرة في منشورها: “ فقد جاء قرار سيادته بعودة وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج للحكومة في سبتمبر عام 2015، لتكون الجهة المختصة بإدارة ورعاية شئون المصريين المقيمين خارج حدود الدولة المصرية في إطار من التنسيق والتعاون مع الوزارات والهيئات والجهات المعنية، تلبية لنداءات المصريين بالخارج؛ بهدف تدعيم الروابط القومية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية بينهم وبين الوطن الأم”.

واختتمت وزيرة الهجرة منشورها داعية للوطن والرئيس السيسي، “ستبقى مصر قوية برئيسها وبشعبها في الداخل والخارج وتحيا مصر”.

انتهاء الانتخابات الرئاسية

وقد أكد المستشار حازم بدوى، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن نسبة المشاركة فى الانتخابات الرئاسية 2024 تاريخية، مقارنة بالانتخابات السابقة، لافتًا إلى أن الشعب قال كلمته، والرسالة وصلت، وهى أن مصر هى غاية المراد.

وقال "بدوي"، خلال كلمته في مؤتمر صحفي لإعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024، أمس الإثنين، إن اصطفاف المصريين أمام لجان الاقتراع داخل وخارج مصر تلبية للوطن صانعين ملحمة.

وبارك بدوى للمصريين عن انتهاء الانتخابات الرئاسية مؤكدًا أن هذه الانتخابات مميزة، فقد شهدت مشاهد نشاهدها، للمرة الأولى، حيث خرج كل أطياف الشعب ليقولوا رأيهم وكان يصعب التمييز بين صفوف السيدات وصفوف الشباب وذوى الاحتياجات وكبار السن.

وفي سياق آخر، أكد المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات: "أبناء مصر الكرام إنه في هذا اليوم التاريخي الذي نجني فيه ثمرة الديمقراطية، ونحصد ما كرسه الوطن في نفوس أبنائه، نحتفل معًا بوصول قطار الانتخابات الرئاسية لمحطته الأخيرة وهي نتيجة الانتخابات الرئاسية، معقبًا: "لأننا التزمنا في العملية الانتخابية بالقانون من دون تجاوز، ووجد فيها العالم مشاركة غير مسبوقة، ورأى فيها العالم تحضرًا، سواء من المرشحين ووكلائهم، أو الإعلام أو المتابعين".

وتابع: "لقد كان عنوان الواجب الذي التزمنا به هو الدقة والنزاهة والشفافية، وكنا نلتزم بتطبيق المعايير القانونية والدستورية، موجهًا الشكر لمجلس إدارة الهيئة الوطنية وجميع الهيئات القضائية.

وبدأت الانتخابات الرئاسية في أيام 10، 11، 12، من الشهر الجاري في ظل منافسة من قبل 4 مرشحين، هم الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، والمهندس حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، والدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، وفريد زهران، رئيس حزب الشعب الجمهوري.