طريقة تحضير كريم كراميل بالموز| يعزز الطاقة ويبني العضلات

كريم كراميل بالموز من الحلويات الشهية التي يمكنك تحضيرها كحلوى سريعة وصحية، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضيره بالخطوات، وأبرز فوائد الموز.

كريم كراميل بالموز

طريقة عمل كريم كراميل بالموز

المقادير

- ماء : لتر

- سكر : 200 جم

- حليب بودرة : 250 جراماً

- بيض : 7 حبات

- فانيليا : ملعقة صغيرة

- عسل : 250 جراماً

- موز : 3 حبات

طريقة التحضير

في قدر على نار متوسطة، ضعي الماء، وحليب البودرة مع نصف كمية السكر حتى الغليان مع التحريك المستمر ثم ضعي المزيج جانباً.

اخلطي البيض جيداً مع كمية السكر المتبقية والفانيليا، واسكبي الخليط فوق الخليط السابق.

قومي بحرق العسل على نار متوسطة إلى أن يغلي ويصبح لونه ذهبياً.

ضعي نصف كمية العسل المحروق في وعاء مخصص للكريم كراميل ثم اسكبي فوقه المزيج كله ثم ضعي الوعاء في صينية تحتوي على القليل من الماء.

أدخلي الصينية إلى الفرن على درجة حرارة 150 مئوية لمدة 40 دقيقة ثم ضعيها في الثلاجة واقلبيها في وعاء عند التقديم.

في هذه الأثناء، قطعي الموز وأضيفي إليه كمية العسل المحروق المتبقية وزيني بالموز المغطى بالعسل وقدميه.

فوائد تناول الموز

تقلل الجذور الحرة

يحتوي الموز، مثل العديد من الفواكه والخضروات الأخرى ، على مضادات الأكسدة المهمة لمكافحة الضرر الناجم عن الجذور الحرة.

يعزز الهضم ويدعم صحة الأمعاء

يعتبر الموز مصدرًا جيدًا للألياف الغذائية ، والتي يمكن أن تساعد في تعزيز الانتظام والمساعدة في الهضم، يمكن أن يكون الموز غير الناضج مفيدًا لصحة الأمعاء نظرًا لمحتواه من النشا المقاوم، وهو نوع من الألياف الحيوية التي تغذي البكتيريا" الجيدة "في أمعائك.

تعزيز الطاقة ودعم فقدان الوزن

يحتوي الموز على سكريات طبيعية مثل الجلوكوز والفركتوز والسكروز ، والتي يمكن أن توفر دفعة سريعة من الطاقة، تشير الأبحاث إلى أن المغنيسيوم الموجود في الموز قد يساعد بشكل طبيعي في رفع قدراتهم التنشيطية بسبب كيف يمكن لهذه المغذيات أن تدعم وظيفة التمثيل الغذائي الصحية بينما تساعد أيضًا في تحلل الدهون، وهي عملية فيزيولوجية حيث يقوم جسمك بتفكيك مخازن الدهون، وتحويلها إلى طاقة.

دعم بناء العضلات

يعتبر الموز وجبة خفيفة ممتازة للرياضيين والمتمرنين لأنه يوفر إلكتروليتات تُفقد عادةً في العرق ، مما قد يساعد في تقليل تقلصات العضلات بعد التمرين، تظهر الأبحاث أن المغنيسيوم عنصر غذائي يمكن أن يساعد في تقلص العضلات، والاسترخاء، وتخليق البروتين، وهو أمر ممتاز لبناء كتلة العضلات الخالية من الدهون.

