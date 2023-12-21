شروط مسابقة الأم المثالية 2024 في الدقهلية

أعلنت محافظة الدقهلية فتح باب التقدم لتلقي طلبات مسابقة الأمهات المثاليات بمقر مديرية التضامن الاجتماعي بالدقهلية بالمنصورة وذلك بدءً من يوم الثلاثاء الموافق 19 ديسمبر الجاري وحتى يوم الخميس 18 يناير المقبل 2024

وتتضمن الفئات المكرمة على مستوى المحافظة أم طبيعية وأم كافلة وأم من ذوي الإعاقة سواء سمعية أو بصرية أوحركية على أن يكون حصل أحد أبنائها على بطولة دولية أو شهادة دكتوراه أو ماجستير أم نموذج مشرف للأم الحاصلة على مشروع تمكين اقتصادي داخل قري حياة كريمة".

وأوضحت أنه يتم فحص المتقدمين من خلال لجنة الاختيار وفقا للشروط الواجب توافرها في المرشحين واستيفاء المستندات المطلوبة.

وأضافت أن الأوراق المطلوبة هي تقديم إقرار قانوني من المرشحة بأنها لا تمت بصلة لأي من أعضاء اللجان العامة أو المحلية وبحث اجتماعي قصصي يظهر ظروف الحالة تفصيلا. وقيد عائلي للأسرة للتأكد من صحة عدد الأبناء. وتثديم جميع المستندات الدالة على صحة البيانات "صورة من بطاقة الرقم القومي-صورة من مؤهلات الأم والأبناء. بالإضافة إلى تقديم عدد 2 صورة شخصية حديثة للمرشحة.

وأكدت أن الشروط الواجب توافرها فى المرشحة ألا يكون للمرشحة صلة قرابة لأي من أعضاء اللجان العامة والمحلية للأم المثالية ولا يقل سن المرشحة عن 50سنة :"للأمهات كما يشترط إجادة المرشحة القراءة والكتابة. وألا يزيد عدد الأبناء عن ثلاثة أبناء فقط.

هذا فضلا عن شروط تعزز القيم الإيجابية والتمسك بتعاليم الدين ونشر الرحمة والمودة والتزام الأسرة بمنظومة القيم والهوية الوطنية والتي تتضمنها القرارات الوزارية في هذا الشأن.

وذلك بمناسبة اقتراب موعد الاحتفال الرسمي السنوي للدولة المصرية “بعيد الأم مارس 2024 ميلادية تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية..



