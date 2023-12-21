الخميس 21 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

وزير الإسكان يتفقد مركز التحول الرقمى بمقر جهاز مدينة أسوان الجديدة

وزير الإسكان
وزير الإسكان

تفقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مركز التحول الرقمى، الذى تم تنفيذه بمقر جهاز مدينة أسوان الجديدة، حيث أوضح الوزير، أن تنفيذ هذا المركز يأتى فى إطار تنفيذ وزارة الإسكان وجهاتها المختلفة، وفى مقدمتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وأجهزة المدن الجديدة، لخطة الدولة للتحول الرقمي.


واستمع وزير الإسكان، إلى شرح تفصيلي من رئيس جهاز مدينة أسوان الجديدة، عن آلية العمل بمركز التحول الرقمى، حيث أوضح، أنه تم وضع خطة لتدريب موظفي جهاز المدينة ورفع كفاءتهم، للتحول من النظام الورقى إلى الاعتماد على النظم التكنولوجية الحديثة (الرقمية)، كما تمت الأرشفة الإلكترونية لملفات بعض الإدارات، وجار استكمال الأرشفة الإلكترونية لباقي إدارات الجهاز.

مواد متعلقة

لمتوسطي الدخل.. شاهد بالصور وحدات سكن كل المصريين بأسوان الجديدة

وزير الإسكان يلتقى أعضاء جمعية مستثمري أسوان

وزير الإسكان يتفقد مشروع الوحدات الفندقية والسياحة العلاجية والاستشفائية بأسوان الجديدة

نائب وزير الإسكان يناقش فرص تطوير عدادات المياه الذكية بتكنولوجيا مصرية

وزير الإسكان يستهل جولته بأسوان الجديدة بتفقد مشروعات الشريط النهري السياحي

وزير الإسكان يصل أسوان لتفقد عددٍ من المشروعات

الجزار: توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة الإسكان بدولة زيمبابوي

وزير الإسكان يعرض على نظيره من زيمبابوي التجربة العمرانية المصرية

الجريدة الورقية