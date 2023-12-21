عمل منصة بخبرات الشباب المصريين الدارسين في الخارج.. تفاصيل

أكدت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة أهمية التنسيق بين ممثلي مركز وزارة الهجرة للحوار وبعثاتنا الدبلوماسية بالخارج، حتى يمكنهم التعاون لتنسيق الجهود لخدمة الوطن، بجانب عمل بطاقات تعريف لممثلي مركز "ميدسي" وتعريفهم بمختلف الأفكار والخطط التي تحرص الوزارة على تنفيذها، ضمن الاستراتيجية الوطنية للتواصل مع شباب المصريين بالخارج، بجانب التوعية بمحددات الأمن القومي المصري، وعدد من الملفات المتعلقة بقضايا المناخ وتأثيرها على الهجرة، ودور مصر في مختلف الملفات الإقليمية.

الاستراتيجية الوطنية للتواصل مع شباب المصريين بالخارج

وأوضحت وزيرة الهجرة، أننا نسعى لعمل منصة بخبرات الشباب المصريين الدارسين في الخارج، ليسهل التواصل معهم والتنسيق مع مختلف المؤسسات والجهات، مؤكدة أن أمامهم رسالة وطنية وأنها على ثقة في جهود الشباب وأفكارهم وولائهم وانتمائهم لوطنهم الأم.

المحفزات التي تقدمها الدولة المصرية للمواطنين بالخارج

وأشارت السفيرة سها جندي لأهمية التعريف بمختلف المحفزات التي تقدمها الدولة المصرية للمواطنين بالخارج، والرد على ما يثار من شائعات حول الدولة المصرية، موضحة أننا حريصون على توفير المحتوى التوعوي اللازم ليساعد الشباب على الحديث بأدلة واضحة وتأكيد الموقف المصري في مختلف الأحداث والقضايا.

السفراء الجدد لمركز وزارة الهجرة للحوار لشباب المصريين بالخارج

وفد عقدت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، لقاء افتراضيا مع السفراء الجدد لمركز وزارة الهجرة للحوار لشباب المصريين بالخارج "ميدسي"، والذي يضم نخبة من الباحثين والطلاب المصريين المتميزين في عدد من الجامعات العالمية (في الولايات المتحدة وكندا ودول أوروبا وآسيا والقوقاز والمنطقة العربية والشرق الأوسط) في مختلف التخصصات؛ لتهنئتهم علي ما تم انجازه من جهود وما تحقق من اهداف في الفترة الماضية، ومناقشة خطة المركز في الفترة المقبلة وأنشطته ودورهم في دعم مصر وخلق شبكة تواصل مع مختلف الدارسين، ومناقشة كيفية الاستفادة من الخبرات التي يكتسبها الباحثون من دراساتهم المتخصصة في الجامعات العالمية، وذلك بحضور د. مينا مكين، منسق عمل مجموعة شباب مركز "ميدسي".

وهنأت السفيرة سها جندي الأعضاء الجدد لمركز "ميدسي"، لافتة إلى أن لقاءها معهم يأتي في إطار الاستماع إلى مقترحاتهم وأفكارهم لاستراتيجيات العمل المقبلة والأنشطة الخاصة بالمركز، مؤكدة أن أمامهم رسالة وطنية وأنها على ثقة في جهود الشباب وأفكارهم وولائهم وانتمائهم لوطنهم الأم.