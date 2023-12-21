اقتراح توفير لجان انتخابية إضافية في مناطق تمركز المصريين بالخارج.. الهجرة توضح

أعربت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، عن فخرها بوجود شباب مصري بالخارج، قوي وفاعل ومؤثر في محيطه، ويمثل وزارة الهجرة والدولة المصرية بصورة مشرفة.

وأشارت وزيرة الهجرة، إلى حرصها على تذليل عدد من المعوقات التي واجهت المصريين بالخارج خلال الانتخابات الرئاسية 2024، ليتمكن كل مصري بالخارج من الحصول على حقه في التصويت واختيار من يمثله، ومن ضمنهم بالطبع الشباب المصري واقتراح توفير لجان انتخابية إضافية في مناطق تمركز المصريين بالخارج، التي تبعد عن مقار اللجان الانتخابية في السفارات والقنصليات.

ونوهت السفيرة سها جندي إلى أن الوزارة حرصت على إشراك 6 من الباحثين المتميزين في مؤتمر المناخ Cop27، حيث شاركوا في جلسة للحد من الانبعاثات الكربونية، وشاركوا بخبراتهم في هذا المجال شديد التخصص، مضيفة أنها لا تألو جهدا في منح الشباب فرصة التعامل مع مؤسسات الدولة المصرية واكتساب المزيد من الخبرات المتراكمة، والتعامل مع أقرانهم في الداخل.

السفراء الجدد لمركز وزارة الهجرة للحوار لشباب المصريين بالخارج

وفد عقدت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، لقاء افتراضيا مع السفراء الجدد لمركز وزارة الهجرة للحوار لشباب المصريين بالخارج "ميدسي"، والذي يضم نخبة من الباحثين والطلاب المصريين المتميزين في عدد من الجامعات العالمية (في الولايات المتحدة وكندا ودول أوروبا وآسيا والقوقاز والمنطقة العربية والشرق الأوسط) في مختلف التخصصات؛ لتهنئتهم علي ما تم انجازه من جهود وما تحقق من اهداف في الفترة الماضية، ومناقشة خطة المركز في الفترة المقبلة وأنشطته ودورهم في دعم مصر وخلق شبكة تواصل مع مختلف الدارسين، ومناقشة كيفية الاستفادة من الخبرات التي يكتسبها الباحثون من دراساتهم المتخصصة في الجامعات العالمية، وذلك بحضور د. مينا مكين، منسق عمل مجموعة شباب مركز "ميدسي".

وهنأت السفيرة سها جندي الأعضاء الجدد لمركز "ميدسي"، لافتة إلى أن لقاءها معهم يأتي في إطار الاستماع إلى مقترحاتهم وأفكارهم لاستراتيجيات العمل المقبلة والأنشطة الخاصة بالمركز، مؤكدة أن أمامهم رسالة وطنية وأنها على ثقة في جهود الشباب وأفكارهم وولائهم وانتمائهم لوطنهم الأم.