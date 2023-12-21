«الاتحاد المصرى» يحدد القواعد الفنية لاستثمار أموال شركات التأمين

أوضح الاتحاد المصرى للتأمين القواعد الفنية لاستثمار أموال شركات التأمين، حيث تم التركيز على أهمية تحديد سياسة استثمارية جيدة تحقق أفضل العوائد بأقل المخاطر.

وفى هذا السياق، أشارت القواعد الفنية إلى عدة مبادئ من بينها: مبدأ ضمان الأموال المستثمرة: حيث يُحظر على شركات التأمين استثمار أموالها فى استثمارات ذات درجة خطورة مرتفعة، وذلك لحماية أموال حملة الوثائق وتجنب المضاربة بها. مبدأ السيولة: يتعلق بقدرة شركات التأمين على تحويل استثماراتها إلى نقدية فى أوقات محددة دون خسائر كبيرة، مما يمكنها من تلبية التزاماتها فى الوقت المحدد. مبدأ تحقيق معدل الاستثمار المناسب والمنتظم: يشير إلى قدرة الأموال المستثمرة على تحقيق عوائد ملائمة لضمان استمرار نجاح شركات التأمين. مبدأ التنويع: يحث على توزيع الاستثمارات على أصول مختلفة لتقليل مخاطر الخسارة. مبدأ الاستقرار: يدعو إلى الثبات النسبى لهيكل محفظة الاستثمارات لتفادى التغيرات المفاجئة والكبيرة فى هذا الهيكل. ويؤكد الاتحاد أن تحديد السياسة الاستثمارية وتطبيق القواعد المنظمة للاستثمار يعدان العاملين الأساسيين لضمان استمرار شركات التأمين بنجاح وتحقيق أهدافها.

وفى هذا السياق، يبرز الاتحاد المصرى للتأمين أن الاستثمار يحمل أهمية قصوى، حيث يُعتبر العنصر الأساسى فى تحقيق استمرار الشركات بنجاح وتحقيق الأهداف المرسومة. لذا، يُشدد على أهمية تحديد سياسة استثمارية متوازنة تحقق توازنًا بين تحقيق العائدات وتقليل المخاطر. يتوقع الاتحاد أن يلتزم مسئولو الاستثمار فى شركات التأمين بتلك القواعد الفنية والمبادئ الأساسية للتأكد من استدامة الأموال وتحقيق أفضل عوائد استثمارية. ويتوجب عليهم أيضاً النظر فى مفهوم التنويع والاستقرار لضمان تحقيق الأهداف المستقبلية للشركة. بهذا، يصبح تنظيم وتوجيه الاستثمارات لشركات التأمين خطوة حيوية لضمان استدامة الأموال والتزام الشركات بأعلى معايير الشفافية والمسئولية تجاه حملة الوثائق وجميع الأطراف المعنية.