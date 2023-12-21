محمد حماقي يختتم فعاليات كأس السوبر المصري في الإمارات

يعود الفنان محمد حماقي لجمهوره في حفل غنائي جديد، احتفالا بختام كاس السوبر المصري بالغمارات، وذلك بعد وقف أنشطته الغنائية خلال الفترة الماضية تضامنًا مع أحداث قطاع غزة.

موعد حفل حماقي في ختام كاس السوبر المصري

ومن المقرر ان يقام الحفل في 28 ديسمبر الجاري، في العاصمة أبو ظبي على أرض ستاد محمد بن زايد.

نبذة عن بطولة السوبر المصري في الإمارات

ويشارك في بطولة السوبر المصري بنسخته الجديدة 4 فرق وهي "الأهلي وبيراميدز وفيوتشر وسيراميكا والتي تستضيفها دولة الإمارات خلال الفترة من 25 إلى 28 ديسمبر الجاري.

محمد حماقي في جولة أمريكية للمرة الأولى في تاريخه

وفي سياقٍ متصل يستعد محمد حماقي لإقامة جولة غنائية أمريكية خلال مطلع 2024، والتي كان من المفترض انطلاقها في نوفمبر الماضي لكن تم تأجيلها بسبب تصاعد وتيرة الاحداث في قطاع غزة.

تنطلق الجولة في فبراير حتى مطلع مارس 2024، في تورنتو بكندا مرورًا بـ لوس أنجلوس ونيويورك وواشنطن وختامًا بـ ديترويت.

كان قد أعلن محمد حماقي دعمه الكامل للقضية الفلسطينية بوضع كامل أرباحه من حفلاته القادمة لصالح الهلال الأحمر المصري لإغاثة فلسطين، وكان أول فنان عربي يُقدم هذا النوع من التبرع.

طرح حماقي حديثًا 6 أغاني صيفية منفردة بدايةً من اغسطس الماضي “لمون نعناع، حبيت المقابلة، مش كفاية فراق، ده قلبي ده، دلعنا كتير، ايه السعادة دي”، والتي حققت ملايين المشاهدات عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب ومنصات الموسيقى المختلفة.

تأجيل ألبوم حماقي بسبب أحداث غزة

كان من المفترض أن يطرح حماقي ألبومه الغنائي الشتوي خلال آواخر 2023، ولكن أحداث غزة حالت دون تنفيذ ذلك وتوقف تمامًا عن كامل أنشطته الفنية.