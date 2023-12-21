وزير الشباب والرياضة يوافق علي توقيع مذكرة مع جامعة ٦ أكتوبر

وافق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، علي توقيع مذكرة تفاهم مع جامعة ٦ أكتوبر؛ تهدف إلى تحقيق العديد من الأهداف المرجوة للتعاون المشترك.



أكد وزير الشباب والرياضة الحرص على التعاون مع مختلف المؤسسات المعنية على جميع المستويات والأصعدة، لتنفيذ حزمة من الأنشطة والبرامج والفعاليات الشبابية والرياضية للشباب.



وأشار الوزير إلي اهتمام وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى فى تنفيذ مختلف البرامج والأنشطة بالجامعات والمعاهد المصرية، تماشيًا مع الجمهورية الجديدة التى أرساها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.



تهدف مذكرة التفاهم إلي إقامة تعاون مشترك في مجال التدريب المهني للشباب، إقامة الندوات العلمية ذات الصلة المباشرة بمشاكل الشباب والمجتمع، إقامة الندوات العلمية ذات الصلة المباشرة بمشاكل الشباب والمجتمع، وتعاون مشترك للتدريب على القياسات الخاصة بعلاج السمنة والنحافة وتشوه القوام.



كذا، إمكانية تسهيل دخول أخصائي العلاج الطبيعي وأطباء العظام الى الأندية الرياضية للتوعية أو لعلاج المصابين، تقديم البرامج التعليمية على مستوى مرحلة البكالوريوس ومرحلة الدراسات العليا في المجالات العلمية المختلفة، إمداد سوق العمل بحاجته من الكفاءات المتخصصة في المجالات العلمية المختلفة من خلال ملتقيات التوظيف، وتشجيع التدريب التنفيذي وتقديم باقة من الدورات التدريبية المركزة والمكثفة للشباب.