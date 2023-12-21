تعليق ناري من اليويفا علي قرار محكمة العدل الأوروبية

علق الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) علي الحكم الصادر اليوم الخميس، من محكمة العدل الأوروبية، حول أحقية الأندية في إقامة بطولة السوبر ليج، وتأبين موقف الاتحاد الدولي والاتحاد الأوروبي لكرة القدم حول إستخدامهم للسلطة ورفض الفكرة.

وجاء في بيان “يويفا” أن قرار محكمة العدل لا يقضي بإقامة بطولة السوبر ليج، مشددًا علي إلتزامه مما يضمن الحفاظ علي كرة القدم وخدمة المصالح".

بيان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم علي قرار محكمة العدل الأوروبية

نشر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم برئاسة ألكسندر تشيفرين بيانا رسميا جاء فيه: " يحيط الاتحاد الأوروبي لكرة القدم علماً بالحكم الذي أصدرته محكمة العدل الأوروبية اليوم في قضية الدوري الأوروبي الممتاز، هذا الحكم لا يعني تأييد أو التحقق من صحة ما يسمى بـ "الدوري الممتاز". إنه يسلط الضوء على النقص الموجود مسبقًا في إطار التفويض المسبق للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، وهو الجانب الفني الذي تم الاعتراف به بالفعل ومعالجته في يونيو 2022. الاتحاد الأوروبي لكرة القدم واثق من قوة قواعده الجديدة، وعلى وجه التحديد أنها تمتثل لجميع القوانين الأوروبية ذات الصلة واللوائح.

وتضمن البيان: " يظل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم حازمًا في التزامه بدعم هرم كرة القدم الأوروبية، مما يضمن استمراره في خدمة المصالح الأوسع للمجتمع. سنواصل تشكيل النموذج الرياضي الأوروبي بشكل جماعي مع الاتحادات الوطنية والبطولات والأندية والمشجعين واللاعبين والمدربين ومؤسسات الاتحاد الأوروبي والحكومات والشركاء على حد سواء، نحن على ثقة من أن هرم كرة القدم الأوروبية القائم على التضامن، والذي أعلنه المشجعون وجميع أصحاب المصلحة كنموذج لا يمكن استبداله، سيتم حمايته من خطر الانشقاقات بموجب القوانين الأوروبية والوطنية".