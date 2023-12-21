ميدبنك يعلن عن آخر تطورات خطته البنكية وتسارع وتيرة نموه خلال عام 2023

في إطار استراتيجيته التوسعية لتقديم خدمات مالية ومصرفية متميزة

أعلن ميدبنك عن آخر تطورات خطته البنكية وتسارع وتيرة نموها خلال المائدة المستديرة التي نظمها البنك، مشيراً إلى أبرز النجاحات والإنجازات التي تحققت خلال الفترة الماضية، كنتيجة إيجابية لخطته الطموحة بعد تطبيق استراتيجية إعادة الهيكلة الشاملة، والتي تضمنت أنشطة البنك والخدمات المالية والمصرفية وافتتاح وتطوير عدد من الفروع في المناطق المختلفة، وذلك في إطار خطة البنك التوسعية، والتي تتماشى مع خطط البنك المركزي لتحقيق الشمول المالي.



شارك في المائدة المستديرة المهندس سامح منتصر، رئيس مجموعة التحول الرقمي والتطوير الشامل بالبنك، وأمنية شاهين، رئيس قطاع التجزئة المصرفية بالبنك، ومحمود أبو حسين، القائم بأعمال رئيس قطاع شبكة الفروع والمبيعات والتوزيع بالبنك، وكريم وهبه، رئيس التسويق والاتصال المؤسسي بالبنك، حيث تناولوا عدة مواضيع تخص مستجدات ميدبنك منها طرح قطاع "MID Cap" فضلاً عن آخر المنتجات والخدمات المتميزة التي يوفرها البنك، والمقرر طرحها ضمن خطة البنك، والتي تتماشى مع أحدث النظم المصرفية العالمية ويحرص البنك على تنفيذها.



قال المهندس سامح منتصر، رئيس مجموعة التحول الرقمي والتطوير الشامل لميدبنك: "جاء إطلاق الهوية الجديدة والاستراتيجية الطموحة لميدبنك بعد تنفيذ خطة إعادة هيكلة شاملة للبنك تحت شعار "نعمل لمستقبلك" وهو الذي نحتفل اليوم باستمرار نجاح نتائج إطلاق هذة الهوية على مستوى كافة قطاعات البنك، وذلك يعزز تواجد ميدبنك كبنك شامل للخدمات المصرفية في السوق المصري، ومواكبة خطط وطموحات البنك المركزي المصري فى عملية الشمول المالي لكافة قطاعات وفئات المجتمع، علاوة على خطة مستدامة لتمكين الكوادر البشرية في البنك والإرتقاء بمهاراتهم التكنولوجية وبناء كوادر جديدة من خلال الدورات التدريبية لمواكبة التقدم التكنولوجي والتحول الرقمي".

وأضاف منتصر أن الأداء المالي شهد نمواً في إجمالي الميزانية بنحو 89% ، وصافي محفظة قروض وتسهيلات العملاء بنسبة 196% وودائع العملاء إلى 90%، وحقوق الملكية إلى 132%، على مدار الثلاث سنوات الماضية، وعلى صعيد آخر شهد البنك نمواً في عدد موظفيه حيث تم زيادة عدد الموظفين بنسبة 30%، مشيراً إلى أن ميدبنك يهتم بالاستثمار في العنصر البشري، وتنمية مهاراتهم لمواكبة أحداث الحلول المصرفية والخدمات لكافة عملاء البنك.

كما أشار منتصر إلى أن البنك قام بزيادة رأس المال من 3.1 مليار جنيه إلى 6.3 مليار جنيه وذلك طبقاً لتعليمات البنك المركزي المصري، هذا إلى جانب تخصيص البنك ميزانية تقدر بنحو 800 مليون جنيه لعملية إعادة الهيكلة والاستثمارات في أنظمة البنك على مدار 5 سنوات.

وأكد منتصر أن البنك يستعد لإطلاق النظام المصرفي الأساسي للبنك T24 خلال العام المقبل، وهو ما يعزز مُضي البنك في إطار خطط التحول الرقمي المحددة مسبقاً بالتنسيق مع توجهات البنك المركزي المصري.

ومن جانبها، قالت إيمان أبو زيد، رئيس قطاع الائتمان بميدبنك: " تم إنشاء قطاع "MID Cap"، والذي يعد إدارة مختصة بتمويل الشركات التي يتراوح حجم أعمالها ما بين 200 إلى 750 مليون جنيه مصري، حيث يتماشى ذلك مع استراتيجيه البنك لدعم المشروعات التي لا تعد صغيرة أو متوسطة، مما جعلنا نفكر في إيجاد نموذج دعم مالي مختلف الأحجام للشركات".

وأضافت أن خلال 2023 نجح ميدبنك في إحداث طفرة في قطاع الائتمان بشكل عام حيث تم تعزيز محفظة القروض، وبلغت نسبة الزيادة في إجمالي محفظة ائتمان الشركات 45٪ والزيادة في محفظة القروض المشتركة بنسبة 13% وأيضاً تم مضاعفة حجم صفقات التوريق خلال العام الحالي مقارنة بالعام الماضي، وتم دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث تمكنت الإدارة من زيادة حجم محفظة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وقطاع أعمال الشركات بزيادة قدرها 45% من ديسمبر 2022 وحتى نوفمبر 2023، وهو ما يعكس اهتمام البنك بهذا القطاع الذي توليه الدولة رعاية خاصة لدوره وتأثيره على الاقتصاد الوطني.

وأوضحت، أن البنك حريص على تعزيز محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعم القطاعات الحيوية في السوق المصري، من خلال تقديم الدعم المالي لكافة الشركات التي تستهدف توسعاتها في السوق المصري، والتي تسهم في تنشيط وتنمية الاقتصاد المصري، بما يساهم في توفير المزيد من فرص العمل، وبما يحقق مستهدفات البنك من الربحية، لافتة إلى أن حجم النمو في قطاع الائتمان زاد بنسبة تقدر بنحو 45% في عام 2023.

بدورها تطرقت أمنية شاهين، رئيس قطاع التجزئة المصرفية إلى محفظة التجزئة المصرفية الخاصة بميدبنك، مشيرة إلى أن ارتفعت محفظة القروض الشخصية الخاصة بعملاء التجزئة المصرفية محققة نسبة نمو 79% بنهاية نوفمبر 2023 مقارنة بنهاية ديسمبر2202 ، هذا بالإضافة إلى زيادة محفظة البطاقات الائتمانية لعملاء البنك بنسبة 226% بنهاية نوفمبر 2023 مقارنة بنهاية ديسمبر 2022 ، كما ارتفعت محفظة الأصول للأفراد بنسبة 53٪ في نوفمبر 2023 بنهاية ديسمبر 2022.

وأضافت: "قام قطاع التجزئة المصرفية بإطلاق عدة خدمات خلال الربع الثاني والثالث لعام 2023 تسهدف تطوير خدمات المدفوعات الإلكترونية والرقمية وأهمها خدمات المدفوعات اللحظية "IPN" من خلال تطبيق الدفع المعتمد "InstaPay" والتي تتيح لعملائنا الاستفادة من خدمات شبكة المدفوعات اللحظية ومنها السداد اللحظي لمديونيات البطاقات الائتمانية الخاصة بالبنك".

كما أتاح قطاع التجزئة المصرفية خدمة Cash in & Cash out لجميع بطاقات ميدبنك الائتمانية وبطاقة ميزة للخصم المباشر وبطاقة ميزة المدفوعة مقدماً على ماكينات Fawry الإلكترونية، وتم إطلاق خدمة سداد مديونيات البطاقات الائتمانية من خلال ماكينات الصراف الآلي للبنك على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع لتحقق نمواً في إجمالى الإيداعات بنسبة 143% في نوفمبر2023 مقارنة بنهاية ديسمبر 2022 على ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنك.

وفي هذا الإطار، قال محمود أبو حسين، القائم بأعمال رئيس قطاع شبكة الفروع والمبيعات والتوزيع بميدبنك: "يحرص ميدبنك على تنفيذ خطة توسيعية تستهدف زيادة قاعدة العملاء، وتعزيز وجود ميدبنك في المجتمع، حيث قام ميدبنك بافتتاح فروع جديدة في مختلف المحافظات، تعزز مفهوم الإستدامة وتتيح حصول ذوي الهمم على كافة الخدمات البنكية، حيث وصل عدد الفروع إلى سبعة عشر فرعاً، ومن المتوقع أن يتم تجديد و افتتاح عدد يصل إلى 5 فروع خلال النصف الأول من عام 2024".

كما أشار أبو حسين إلى أن ميدبنك يستهدف زيادة ودائع العملاء بنسبة 25% وزيادة قاعدة العملاء بنسبة 40% بنهاية عام 2023.

وحول جهود ميدبنك في مجال المسؤولية المجتمعية، فقد أوضح كريم وهبه، رئيس التسويق والاتصال المؤسسي أن البنك قام بالعديد من المبادرات التي تدعم الصحة والتعليم خلال 2023 والتي تمثلت في تبرعات لصالح بنك الدم بقصر العيني لمرضى مستشفيات جامعة القاهرة، والتبرع بتكلفة جهاز غسيل كلوي لمؤسسة بهية، بجانب التبرع لإجراء عمليات استئصال أورام الثدي للمؤسسة المصرية لمكافحة سرطان الثدي، وقد تعاون أيضاً مع "مؤسسة فاهم للدعم النفسي" لإقامة عدد من ورش العمل وحملات التوعية عن المرض النفسي بالمدارس وللمواطنين، والتبرع لحملة "ستر ودفا" وحملة " شتاء دافىء" بتوزيع بطاطين لرفع المعاناة عن الأسر الأكثر احتياجاً في محافظات الصعيد.

وركز البنك جهوده لدعم وتطوير العملية التعليمية من خلال التعاون مع مؤسسة "كلنا مع بعض" لإتاحة فرص التعليم المجاني المتميز للأطفال في القرى الأكثر فقراً عن طريق إنشاء وتشغيل مدارس مجتمعية، وتم التكفل وتبني فصل بمدرسة مجتمعية للعام الدراسي 2023/2024، كما تعاون مع مؤسسة "مرفت سلطان للأعمال الخيرية" للتكفل بمدرسة في مشروع القضاء على مسببات العمى بمدارس محافظات الجمهورية، وذلك في إطار وضع المسؤولية المجتمعية ضمن أولوياته الاستراتيجية بهدف تعزيز النمو المستدام طويل الأجل في المجتمع.

وجدير بالذكر أن ميدبنك يحرص على تعزيز تواجده في السوق المصرفي المصري، من خلال تقديم منتجات مصرفية شاملة وبرامج تمويلية متميزة و خدمات مبتكرة تستهدف مختلف شرائح العملاء، فضلاً عن خطته التوسعية وافتتاح عدد من الفروع في مختلف المحافظات.