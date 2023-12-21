الأهلي يختتم مرانه مساء اليوم لمواجهة أوراوا الياباني

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الختامي في السادسة مساء اليوم الخميس، استعدادًا لمواجهة أوراوا الياباني التي تقام غدًا الجمعة، لتحديد الفريق الفائز بالميدالية البرونزية ببطولة كأس العالم للأندية 2023 المقامة حاليًا في المملكة العربية السعودية.

وكان مارسيل كولر المدير الفني للفريق، قد منح لاعبي الأهلي راحة من المران أمس الأربعاء، تجنبًا للإجهاد قبل مباراة تحديد المركز الثالث.

وسيخوض الأهلي مرانه الأخير مساء اليوم على ملعب التدريب 3 بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، ويلتقي الأهلي مع أوراوا الياباني في الرابعة والنصف عصر غدٍ الجمعة على استاد الأمير عبدالله الفيصل الرياضي بمدينة جدة.

الأهلي بالقميص الأسود أمام أوراوا الياباني

عقد الاجتماع الفني لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وأوراوا الياباني الذي في العاشرة صباح اليوم بتوقيت السعودية «التاسعة بتوقيت القاهرة»، باستاد الأمير عبدالله الفيصل؛ للاتفاق على كافة الترتيبات الخاصة بالمباراة التي تجمع الفريقين مساء الجمعة، لتحديد صاحب الميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية 2023، والمقامة حاليًا بالمملكة العربية السعودية.

وحضر الاجتماع، المهندس خالد مرتجي أمين الصندوق ورئيس البعثة والكابتن خالد بيبو مدير الكرة، وحنان الزيني المنسق ومدير اللوائح والتراخيص بالنادي، والدكتور أحمد جاب الله طبيب الفريق والكابتن سمير عدلي المدير الإداري ووائل محمد الإداري، واللواء علاء صلاح المنسق الأمني، وأحمد الطوخي مسئول التسويق، بجانب ممثلي نادي أوراوا الياباني بالإضافة إلى المنسق العام ومراقب المباراة وممثلي الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» وعدد من أعضاء اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية.

وخلال الاجتماع، تم الاتفاق على أن يرتدي الأهلي القميص الأسود والشورت الأسود، ويرتدي حارس المرمى الطاقم الأزرق، فيما يرتدي فريق أوراوا الياباني طاقمًا مكونا من القميص الأحمر والشورت الأبيض بينما يرتدي الحارس الطاقم الأخضر.

طالع المزيد من الأخبار الرياضية عبر بوابة الوفد من هنا