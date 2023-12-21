برنامج اليوم الأخير لمهرجان الجونة في سينما زاوية

بالتزامن مع فعاليات ختام الدورة السادسة من مهرجان الجونة السينمائي 2023،الليلة، تعرض سينما زاوية فيلمين من جدول المهرجان.

فيلم طوطم

يُعرض الساعة ٧ مساءً الفيلم الروائي "طوطم" للمخرجة المكسيكية ليلا أفيليس، الحائز على الجائزة الكنسية في مهرجان برلين السينمائي في ٢٠٢٣، وهو فيلم يحكي قصة سول، طفلة في السابعة من عمرها، والتي تقضي يومها في منزل جدها وتساعد أفراد عائلتها في الإعداد لحفلة عيد ميلاد مفاجئة لوالدها. خلال ساعات اليوم، تفرض الفوضى سيطرتها مدمرة روابط عائلة، وهو ما يساعد سول على استيعاب مفهوم التخلي.

فيلم طوطم

فيلم وداعًا جوليا

يعرض أيضاً الساعة ٩:٣٠ م الفيلم السوداني "وداعاً جوليا" للمخرج محمد كردفاني، الذي عرض لأول مرة ضمن قسم "نظرةً ما" بمهرجان كان السينمائي الدولي وحصل على جائزة الحرية.

تدور أحداث الفيلم في فترة ما قبل انفصال جنوب السودان بقليل، حيث تسعى مغنية سابقة من سكان الشمال من التخلص من الاحساس بالذنب بعد تسببها في وفاة رجل من الجنوب، عن طريق تعيين زوجته خادمة لها.

فيلم وداعًا جوليا

أقيمت فعاليات الدورة السادسة من مهرجان الجونة السينمائي في الفترة من 14 وحتى 21 ديسمبر الجاري، وتشهد حضورًا فنيًّا كبيرًا وتواجدًا لصناع السينما من مختلف دول العالم.

تضمن برنامج الدورة السادسة من مهرجان الجونة ما يقرب من 90 فيلمًا متنوعًا في مسابقاته الرسمية والقسم خارج المسابقة، كذلك أيضًا أفلام قسم "نافذة على فلسطين" والذي أطلقه المهرجان في دورته السادسة دعما للسينما الفلسطينية وتضامنا مع القضية والشعب الفلسطيني.

إلى جانب الفعاليات الفنية والمحاضرات والجلسات النقاشية بحضور نجوم الفن وصناع السينما، حيث كان أبرزها ماستر كلاس المخرج مروان حامد، ولقاء النجمة يسرا، ومجموعة متنوعة من الندوات حول صناعة السينما وقضاياها المعاصرة.

سوق الجونة السينمائي

كما شهدت الدورة السادسة حدث فني للمرة الاولى وهوانطلاق سوق الجونة السينمائي داخل مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة. وتعد هذه المرة هي الأولى من نوعها، التي يتم تدشين سوق سينمائي داخل مهرجان مصري، على خطى ما يحدث في المهرجانات العالمية الكبرى.