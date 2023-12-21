مؤتمر cic للإعلام يصدر توصياته بعد جلسات على مدار يومين

أصدر المؤتمر الدولي السابع للإعلام في cic تحت عنوان التحديات و الاشكاليات الإعلامية في ظل الأزمات الاقتصادية و السياسية الراهنة، العديد من التوصيات بعد يومين متتاليين من انعقاد جلسات وفعاليات المؤتمر.

جاء ذلك برعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي و البحث العلمي والدكتور ممدوح القاضي رئيس مجلس إدارة cic و الدكتورة ماجي الحلواني رئيس مجلس إدارة إعلام cic و الكتورة امال الغزاوي عميد إعلام cic .

وانعقدت مجموعة من الجلسات البحثية و النقاشية التى تناولت العديد من المحاور و التحديات و الإشكاليات الإعلامية في ظل الأزمات الاقتصادية و السياسية الراهنة و خلصت هذه الجلسات إلى مجموعة التوصيات.

وأوصى المؤتمر بالاهتمام بالتصميمات التجريبية و شبه التجريبية في دراسة وسائل الاعلام و الوسائل الاجتماعية و الإقتصادية و السياسية المعاصرة بما يدعم قدرة صناع القرارات في صياغة السياسات الملائمة لتوظيف الإعلام في تحقيق الاستقرار المجتمعي ،و الاهتمام في البحوث الاعلامية باليات عرض البيانات بما يضمن توظيفها في عمليات التخطيط الاعلامي .

كما شملت التوصيات الاهتمام بوضع الضوابط و المعايير المنهجية و النظرية بين الاطر التفسيرية للبحوث الاعلامية المعاصرة ،ولعمل على تطوير أدوات و آليات منهجية رصينة لقياس التأثيرات الاقتصادية للإعلام في ظل الأزمات العالمية و المحلية الراهنة ،و تشجيع الصناعة المصرية ومنتجاتها من خلال استغلال منصات التواصل الاجتماعي وظاهري المؤثرين.

كما تضمنت التوصيات تقديم دراسات نقدية وتحليلية مقارنة بين وسائل الإعلام التقليدية ووسائل الإعلام الحديثة ،والتركيز علي محتوي الإعلام الرقمي والظواهر السلبية لاستخدمتها، و ضرورة الاهتمام بالبحوث الاجتماعية والبحوث البيئية وتقديم رؤية نقدية ودراسات لوسائل الإعلام الحديثة.