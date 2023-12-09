اليوم.. انطلاق المؤتمر الدولى الخامس للعلاج الطبيعى

تعقد النقابة العامة للعلاج الطبيعى برئاسة النقيب العام الدكتور سامى سعد مؤتمر تحدى الإعاقة فى نسخته الخامسة، اليوم وغداً الأحد، بفندق جراند نايل تاور، ويهدف إلى الوصول وممارسة الأنشطة الطبيعية لذوى الإعاقة.

وقال النقيب العام الدكتور سامى سعد، رئيس النقابة العامة للعلاج الطبيعى، إن الإعاقة لها صور مختلفة على مستويات طبية عديدة، لذا ستدور المناقشات والمواضيع داخل المؤتمر المزمع عقده حول تحدى الإعاقة فى عدة محاور، أولها القلب والرئتين والأوعية الدموية، والجهاز الحركى العضلى العظمى، فضلاً عن الجهاز العصبى العضلى، وما بعد الجراحات المختلفة، علاوة على أمراض نقص التغذية، فضلاً عن صحة المرأة والطفل، بالإضافة إلى جلسة خاصة فى العلاج الكلى ويشمل الوخز بالإبر الصينية - الموكسا والعلاج الاستيوباثى، حيث تحتوى هذه الجلسة على 8 مواضيع للعلاج لجميع المحاور التى يناقشها المؤتمر.

المؤتمر به أكثر من ٦٥ مُحاضراً فى تخصصات طبية مختلفة وفى مجال العلاج الطبيعى.

ومشتركين من كل أنحاء الجمهورية من إخصائى العلاج الطبيعى وطلاب الامتياز.

يرأس المؤتمر الدكتور سامى عبدالصمد ناصف، عضو النقابة العامة للعلاج الطبيعى ورئيس اللجنة العلمية بالنقابة، ويمثل الدكتور سامى سعد، النقيب العام للعلاج الطبيعى، رئيساً شرفياً للمؤتمر، وأيضا رئيس شرف المؤتمر الأستاذة الدكتورة هدى الطلاوى، عضو مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، وسكرتير عام المؤتمر الأستاذ الدكتور أمير صالح أستاذ العلاج الطبيعى جامعة القاهرة والعميد الأسبق لكلية العلاج الطبيعى جامعة جنوب الوادى، ومقررو عام المؤتمر كل من الأستاذ الدكتور محمد على سرحان عميد كلية العلاج الطبيعى جامعة قناة السويس، والأستاذ الدكتور فرج عبدالمنعم عميد كلية العلاج الطبيعى جامعة حورس، ورئيس اللجنة العلمية الأستاذ الدكتور حمادة السيد أيوب أستاذ مساعد بقسم الأطفال كلية العلاج الطبيعى جامعة القاهرة.