تفعيل مبادرة الطالب المصري إنسان عصري بإدارة البلينا التعليمية

فعلت الإدارة التعليمية لمركز ومدينة البلينا جنوب محافظة سوهاج وسط أجواء إحتفالية رائعة بمدرسة البلينا الرسمية للغات مبادرة ( الطالب المصري إنسان عصري ) في حضور كوكبة كبيرة من القيادات التعليمية يتقدمهم كل من: ماهر عبدالخالق مدير عام الشئون التنفيذية بمديرية التربية والتعليم ومصطفى القريشي منسق عام الأنشطة التربوية والعلاقات العامة بالمديرية ونخبة كبيرة من السادة موجهي العموم بالمديرية .

وتولي وزارة التربية والتعليم اهتماما كبيرا بالأنشطة التربوية وذلك لاكتشاف المواهب الطلابية وتعزيز روح الولاء والإنتماء للوطن وترسيخا لهذه الأهداف النبيلة كان لمديرية التربية والتعليم بسوهاج السبق في إطلاق مبادرة الطالب المصري إنسان عصري تحت رعاية الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة سوهاج وماهر عبدالخالق مدير عام الشئون التنفيذية بالمديرية .

كان في استقبال الضيوف كل من: أسامة المشنب مدير عام إدارة البلينا التعليمية وعبد الله أبو قرقار نائب رئيس مركز ومدينة البلينا ومحمود جاد الكريم رئيس قسم تنسيق الخدمات والأنشطة الطلابية ونجلاء رجب مديرة مدرسة البلينا الرسمية للغات والدكتورة شيرين الشاذلي وحمادة عجور ونخبة كبيرة من رؤساء الأقسام بالإدارة والموجهين الأوائل للأنشطة التربوية .

وتضمنت فقرات إحتفالية تفعيل المبادرة عروضاً رياضية وفقرات ترحيب وبرنامج إذاعي رائع ومعارض فنية وثقافية متنوعة ومناظرة صحفية وفقرات غنائية وطنية ومسرحية من مختلف مدارس الإدارة وقد نالت هذه الفقرات رضا واستحسان جميع الحضور.

وأشاد ماهر عبدالخالق مدير الشئون التنفيذية بالمديرية بالمجهود الكبير الذي بذلته جميع المدارس المشاركة في المبادرة والذي وضح جليا من خلال الفقرات الرائعة التي أسعدت الجميع وقدم الشكر لكل من ساهم في ذلك لاسيما أولياء الأمور والمدارس والطلاب والمشرفين والموجهين مؤكدا على أهمية الأنشطة التربوية في العملية التعليمية وأن الهدف الرئيسي من هذه المبادرات هو العمل الجماعي لكل الأنشطة وانصهارها في بوتقة واحدة مضيفا أن التنافس هذا العام سيكون على محورين هما على مستوى الإدارات بصفة عامة وعلى مستوى كل توجيه بصفة خاصة.

ورحب أسامة المشنب مدير عام الإدارة بالحضور جميعاً وأكد على أهمية الأنشطة في خدمة العملية التعليمية كهدف استراتيجي لوزارة التربية والتعليم ورؤيتها للتعليم 2030م وقدم خالص شكره وتقديره لجميع القيادات التعليمية بالمديرية على هذه المبادرة التي تحمل بين طياتها كثيرا من الأهداف الوطنية والثقافية والأخلاقية وقدم شكر خاص لإدارة مدرسة البلينا الرسمية للغات لاستضافة هذا الحدث الهام على مستوى الإدارة وتمني المزيد من التوفيق للجميع.