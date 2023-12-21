الخميس 21 ديسمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

أعلى شهادات ادخار في البنوك.. استثمر صح

أموال
أموال

ينتظر العديد من المواطنين اجتماع البنك المركزي المصري، المقرر عقده اليوم الخميس، وذلك لحسم مصير أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.

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نتائج مُهمة لحملات قطاع الأمن الافتصادي في 24 ساعة

ويبحث الكثير عن أسعار الفائدة على شهادات الادخار والأوعية الادخارية في البنوك المصرية، حرصا منهم على الاستثمار الصحيح لأموالهم.

أعلى شهادات ادخار في البنوك

 شهادة الادخار الثلاثية بعائد ثابت من بنك القاهرة: 

الحد الأدنى لشراء شهادة الادخار: 10000 جنيه مصري، ومضاعفات 1000 جنيه، ومدة الشهادة 3 سنوات.

والعائد على الشهادة: 10 آلاف جنيه 15%، 100 ألف جنيه 16%، مليون جنيه 17%، 5 ملايين جنيه 18%.

ودورية صرف العائد على الشهادة: شهري.

 شهادة ابن مصر من بنك مصر:

 الحد الأدنى لشراء الشهادة: 1000 جنيه مصري، ومضاعفاتها، ومدة الشهادة: 3 سنوات.

- دورية صرف العائد على الشهادة: شهري، إضافة إلى أن العائد على الشهادة: السنة الأولى 22%، السنة الثانية 18%، السنة الثالثة 16%

شهادة الادخار البلاتينية من البنك الأهلي المصري:

يعتبر الحد الأدنى لشراء الشهادة: 1000 جنيه مصري ومضاعفاتها، ومدة الشهادة: 3 سنوات، ودورية صرف العائد على الشهادة: شهري، إضافة إلى أن العائد على الشهادة: السنة الأولى 22%، السنة الثانية 18%، السنة الثالثة 16%.

شهادة الخير من البنك الزراعي المصري:

يعد الحد الأدنى لشراء الشهادة: 1000 جنيه مصري ومضاعفاتها، ومدة الشهادة: 3 سنوات، ودورية صرف العائد على الشهادة: شهري، سنوي.

و العائد على الشهادة: 19% شهريًا.

 

 

 

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