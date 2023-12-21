ختام البرنامج التدريبي عن مهارات العرض الفعال بجامعة سوهاج

اختتم مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة سوهاج، برنامجه التدريبي الدوري عن "مهارات العرض الفعال"، والذي استهدف المدرسين المساعدين والمعيدين بكليات الجامعة المختلفة، بمقر المركز بالحرم الجامعي القديم .

وقال الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، إن الهدف من البرنامج تنمية معارف ومهارات المشاركين في مجال إعداد العروض وتقديمها بطريقة فعالة، مع تغيير إتجاهاتهم إيجابياً نحو إعداد عرض مميز وتقديمه بطريقة تحقق الهدف المراد منه، مشيراً إلى أن البرنامج يسهم أيضاً في غرس الثقة في مقدم العرض مع زيادة قدرته على مشاركة الأفكار والآراء مع الآخرين، والعمل على تطوير مهارات الاتصال الفعال وتحسين مهارات الاتصال اللفظي وغير اللفظي لديه، مع الاهتمام بالمهارات اللفظية ونبرة الصوت ولغة الجسد كعوامل ضرورية لضمان التواصل الفعال.

وأضاف الدكتور عنبر محمود مدير المركز، أنه شارك بالبرنامج التدريبي ٢١ معيد ومدرس مساعد من مختلف الكليات، حيث تضمن البرنامج يوم تدريبي عن كيفية إعداد العروض التقديمية شاملاً التعريف بالعروض التقديمية وأنواعها المختلفة، ومراحل إعداد العرض والخطوات الواجب إتباعها لإعداد عرض تقديمي فعال، وكيفية إعداد الشرائح وإدخال الصور التوضيحية والفيديوهات، إلى جانب تعريف المشاركين بمهارات تقديم العرض مع التعريف بالأنشطة والأساليب التدريبية الملائمة لتحقيق أهدافه، حيث قام المشاركون بتقديم عروض وتقييمها من قبل زملائهم مع تقويم المدرب لها بتقديم أهم مقترحات التحسين.

وأشار عنبر إلى أنه تم تقديم البرنامج على مدار يومين بمعدل ١٠ ساعات تدريب مباشر، شاملة تطبيق أساليب وأنشطة تدريبية متنوعة، أهمها المحاضرات والعروض وورش العمل وتمثيل الأدوار وغيرها، حيث قدم البرنامج الدكتور طارق زكي موسى الأستاذ المساعد بقسم علم النفس بكلية الآداب، والدكتور محمد عبد اللطيف عرابي المدرس بقسم الاقتصاد الزراعي بكلية الزراعة، موضحاً أنه تم بنهاية البرنامج قياس أثر التدريب على المشاركين، كما تم تقييم عناصر التدريب المختلفة لتقويم البرنامج التدريبي.