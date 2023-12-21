علاج 215 رأس ماشية ضد الأمراض الباطنية بقافلة الزنكلون البيطرية

قال اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي، مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية، إنه تم تنظيم قافلة طبية علاجية بيطرية مجانية بقرية الزنكلون التابعة لمركز الزقازيق.

جاء ذلك بحضور مديري إدارات "رعاية الحيوان، الرعاية التناسلية، نظم المعلومات، الإرشاد" بالمديرية، ومدير إدارة مركز الزقازيق البيطرية، وعدد من أطباء الإدارات المختصة بالمديرية، ومدير وأطباء وحدة الزنكلون البيطرية.

ولفت إلى مشاركة فريق بحثي يضم 12 باحث من المركز القومى للبحوث برئاسة الدكتور أحمد حجازى المسئول عن القوافل العلاجي، وكبار المربين بالقرية، وتم خلال القافلة تقديم الخدمات البيطرية لتخفيف العبء على كاهل المواطنين.

وأشار مدير مديرية الطب البيطري أن القافلة قامت بفحص وعلاج 215 رأس ماشية ضد الأمراض الباطنية و207 رأس ماشية لعلاج حالات تنفسية، و10 رأس ماشية جراحة، وإجراء المسح التناسلي الشامل، والفحص بجهاز السونار لـ 300 رأس ماشـية، و 150 رأس ماشية لعلاج حالات الأمراض الجلدية، ورش 700 رأس ماشية لمكافحة الطفيليات الخارجية، و تجريع 500 رأس أغنام لمكافحة الطفيليات الداخلية و حالة ولادة،وعلاج أمراض الدواجن لعدد 1180طائر، وترقيم وتسجيل لـ 111 حيوان وذلك بالمجان.

وأضاف مدير المديرية أنه تم عقد ندوة وعدد من اللقاءات الإرشادية لزيادة الوعي لدى المربيين، والتوعية بأهمية التأمين على الماشية، والتحسين الوراثي لسلالات الماشية من أبقار وجاموس، ومشروع تمويل شراء عجلات عشار ثنائية الغرض عالية الإنتاجية.

وذكر بأنه تم الحديث عن أهمية التحصين للوقاية من الأمراض الوبائية الخطيرة، والمشروع القومي لإنشاء وتطوير مراكز تجميع الألبان، ومشروع تسمين عجول البتلو، والتوعية ضد مرضى البروسيلا والسعار، كما تم مناقشة وعرض المشروعات والخدمات والحملات المقدمة من مديرية الطب البيطري وكيفية الحصول عليها للحفاظ والنهوض بالثروة الحيوانية والداجنة.