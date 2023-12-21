الحماية المدنية تُنقذ كلباً عالقاً في بوابة حديقة بالفيوم

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لتفعيل كافة التدابير اللازمة للتعامل والإستجابة الفورية مع كافة البلاغات والحوادث لاسيما البلاغات ذات الطابع الإنسانى.

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فقد تبلغ لقسم شرطة أول الفيوم بمديرية أمن الفيوم بوجود"كلب" عالق داخل الأسياخ الحديدية بإطار بوابة إحدى الحدائق الكائنة بدائرة القسم.

على الفور إنتقلت قوات الحماية المدنية لمحل البلاغ وتمكنت من إنقاذ الكلب وإطلاق سراحه.

وقد لاقى سرعة إنتقال القوات وإنقاذ الكلب إستحسان الأهالى بالمنطقة وتقدموا بالشكر لرجال الشرطة.

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.